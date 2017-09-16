Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 13:21

Tüp patlamasından çıkan yangını apartman görevlisi söndürdü

Antalya’da bir dairede mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, apartman görevlisi tarafından yangın tüpü ile söndürüldü.

Tüp patlamasından çıkan yangını apartman görevlisi söndürdü

16 Eylül 2017 13:21


Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde 7 katlı lüks bir sitenin A blokunun 3. katında 12 numaralı dairede tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen emekli öğretmen F.T. (65), panikle evden çıkarak, “Yangın var, yardım edin” diyerek yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan sitenin görevlisi Rıza Özbek, yangın tüpünü aldığı gibi daireye koştu. Özbek, dumanların arasından patlayan tüpe köpük sıktı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye erleri mutfak tüpünü bahçeye indirdi. Anında müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Hayatında ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyleyen kadın ise büyük şok yaşadı. Evin mutfak bölümü ve penceresinde maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.


Apartman görevlisi Rıza Özbek, patlama sesi ve daire sahibinin ‘Yangın var’ sözleri üzerine koşarak kata çıktığını belirterek, “Çıktığımda duman vardı, yangın tüpünü sıktım hemen. Ardından hemen itfaiyeye haber verdim. Onlar da tüpü bahçeye indirdi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    30°C
  • Pazartesi
    Açık
    29°C
  • Salı
    Açık
    29°C
  • Çarşamba
    Açık
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç