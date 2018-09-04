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04 Eylül 2018 09:54

Tur aracı elektrikli bisiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Tur aracı elektrikli bisiklete çarptı: 1 ağır yaralı

04 Eylül 2018 09:54


Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet G.’nin kullandığı 34 NC 2881 plakalı tur midibüsü, Çenger Mahallesi siteler yol kavşağında karayoluna çıkan Casim A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Tur midibüsünün çarptıktan sonra 10 metre sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Casim A. ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Casim A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.




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