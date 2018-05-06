Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 09:26

Tur midibüsü alt geçitte sıkıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur midibüsü, 3 metre yüksekliğindeki Zeynel Şenol Köprüsü’nden geçerken sıkıştı.

Tur midibüsü alt geçitte sıkıştı

06 Mayıs 2018 09:26

Midibüs, lastiklerinin havasının boşaltılmasının ardından yoluna devam etti.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat şehir merkezinden Şelale istikametine gitmekte olan Erkan Işılak’ın kullandığı 51 AAD 229 plakalı tur midibüsü, Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprü girişinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı.


Midibüsün sıkışmasının ardından tura giden turistler eşyalarını alarak midibüsten inerken, alt geçitte trafik akışı tek şeritten verildi. Araç sürücüsü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lastiklerin havasını indirerek tur midibüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Midibüs, daha sonra yoluna devam ederken, aracın tavanında maddi hasar meydana geldi.


Turistler ise olayı şaşkın bakışlar arasında izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç