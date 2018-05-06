Tur midibüsü alt geçitte sıkıştı

Midibüs, lastiklerinin havasının boşaltılmasının ardından yoluna devam etti.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat şehir merkezinden Şelale istikametine gitmekte olan Erkan Işılak’ın kullandığı 51 AAD 229 plakalı tur midibüsü, Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprü girişinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı.
Midibüsün sıkışmasının ardından tura giden turistler eşyalarını alarak midibüsten inerken, alt geçitte trafik akışı tek şeritten verildi. Araç sürücüsü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lastiklerin havasını indirerek tur midibüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Midibüs, daha sonra yoluna devam ederken, aracın tavanında maddi hasar meydana geldi.
Turistler ise olayı şaşkın bakışlar arasında izledi.