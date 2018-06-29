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29 Haziran 2018 21:41

Tur midibüsü ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan midibüsün ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tur midibüsü ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

29 Haziran 2018 21:41


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi’nde Fevzi K.’nin kullandığı 07 AAP 335 plakalı tur midibüsü ile Ahmet M.’nin kullandığı 07 ABV 68 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bölgedeki otellere turist taşıyan tur midibüsünün yaklaşık 15 metre önünde sürüklediği ticari aracın sürücüsü Ahmet M. ve oğlu Mehmet Ali M. yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Kazanın ardından tur midibüsünde bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan turistler bir başka midibüsle konaklayacakları otellere götürüldü.




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