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19 Eylül 2017 09:33

Tur minibüsü kazasında hayatını kaybeden Çetin toprağa verildi

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu kurucusu Ali Çetin, Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Tur minibüsü kazasında hayatını kaybeden Çetin toprağa verildi

19 Eylül 2017 09:33


Manavgat’tan Adrasan’a tekne turu için giden, dağcıların da içinde bulunduğu midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu kurucusu Ali Çetin’in cenazesi Antalya Adli Tıp Morgundan yakınları tarafından alınarak Manavgat’ın Namaras Mahallesine getirildi. Mahalledeki evlerinin önünde dua edildi, helallik istendi, ardından Çetin’in cenazesi omuzlarda taşınarak mahalle mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Çetin’in cenazesi toprağa verildi. Cenazeye, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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