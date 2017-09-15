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15 Eylül 2017 14:50

Tur otobüsünün dikkatsizliği faciaya neden oluyordu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada tur otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan bir motosikleti altına aldı.

Tur otobüsünün dikkatsizliği faciaya neden oluyordu

15 Eylül 2017 14:50

Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Side Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden gelip kontrolsüz kavşakta sokağa dönmekte olan İhsan A.’nın kullandığı 07 LNU 45 plakalı tur otobüsü aynı istikamette gitmekte olan İsmail A.’nın kullandığı 07 LPR 38 plakalı motosikleti altına aldı. Tur otobüsünün ön tekerine çarpan motosiklet savrularak otobüsün altında bir süre sürüklendi. Kazanın ardından otobüs sürücüsü ve yanındakiler motosikletin ters yönden gelerek otobüse çarptığını iddia ederken, kazanın meydana geldiği yeri gören güvenlik kamerasındaki görüntüler kazanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.


Kamera görüntülerinde, tur otobüsü ve motosikletin aynı istikamette seyir halinde olduğu, tur otobüsünün kontrolsüz kavşakta bir süre bekleyerek diğer araçların geçmesini beklediği, döndüğü sırada aynı istikamette seyir halindeki motosikleti görmediği ve motosikletin aniden dönen otobüse çarptığı görülüyor.


Kazada yaralanan ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü İsmail A., olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, otobüs şoförü jandarma tarafından gözlem altına alındı.




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