Tur teknesinde 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri gezi teknelerine kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Manavgat Irmağı’nda bir gezi teknesine kaçak içki sevkiyatı yapıldığının kesinleştirilmesinin ardından operasyon düzenledi. Irmak kenarında gezi teknesine yükleme yapılırken gerçekleştirilen operasyonda tekne ve kaçak içki sevkiyatı yapılan ticari araçta arama yapıldı. Arama sonucunda 170 adet farklı markalarda sahte bandrollü ve TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içki ele geçirildi. Şüpheliler M.A., Ö.S. ve E.A. yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen şüpheliler Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı.