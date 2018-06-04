Türel: “5 cami projesi yürütüyoruz”

Antalya’ya Burdur karayolundan gelenlere mükemmel bir eser ‘hoş geldiniz’ diyecek” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftarını Semerkand Vakfı’nda vakıf üyeleri ile birlikte açtı. İftar sonrası vakıf üyelerine seslenen Başkan Türel, Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çekerek “Bu Ramazan sofralarının paylaşımı birliğimizin bütünlüğümüzün de aynı zamanda bir alametifarikasıdır. Ramazan ayı boyunca Antalya’nın 19 ilçesinde böylesine güzel Ramazan sofralarında yaklaşık 150 bin hemşerimizle bir araya geliyoruz” dedi.

Türkiye’nin bugün bir istiklal veya istikbal savaşı yaşadığını savunan Türel, “Bir taraftan adeta Türkiye’yi istila etmeye çalışan güçler. Öbür taraftan da bu ülkeyi teslim etmek istemeyen Cumhurbaşkanımız ve milletimizin büyük iradesi. Defalarca bu ülkenin kalkınmasını sağlayan kadroları, liderimizi çeşitli oyunlarla kumpaslarla tezgâhlarla uzaklaştırmaya çalıştılar. Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi. Milletin iradesi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile başaramadılar. Küresel güçler bu operasyonlarla Türkiye’yi yine dizginleri kendilerinin elinde olduğu bir ülke haline getirmenin gayretindeler. Bu gayretten yılmıyorlar. İşte şimdi seçim geldi. Hemen bir ekonomik operasyon yapılıyor. Döviz kurunda Euro’da Dolar’da bir manipülasyon ve sandıkta iktidarı güç duruma düşürmek için bir sürü senaryo. İnşallah yine başaramadılar, başaramayacaklar.”

Manevi kalkınma vurgusu

Belediyecilikte maddi kalkınma kadar manevi kalkınmaya da büyük önem verdiğinin altını çizen Başkan Menderes Türel, “Eğer manevi kalkınmayı sağlayamaz manevi zenginliğimizi güçlendiremezsek, maddi kalkınma ömrü bir yere kadar olur. İşte Avrupa’yı görüyorsunuz kültür yozlaşması var, gençliği felaketin eşiğinde. 20 -30 sene sonra Dünya ekonomisinin yüzde 90’ı Türkiye ve Türkiye’nin doğusuna dönmüş olacak. Avrupalılar maddi kalkınmayı sağladılar ama manevi kalkınmayı unuttukları için kalkınma sürdürebilir olmadı” diye konuştu.

“Sağ elin verdiğini sol el görmüyor”

Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği inancıyla görülmeyen birçok sosyal hizmeti vatandaşlara sunduklarını anlatan Türel, “Ekiplerimiz köy köy gezerler ihtiyacı olan vatandaşları tespit ederler, varsa sağlık yardımı ihtiyacını görürler, evinde bir eksik varsa onu görürler. Hatta tır hazırladık tıraşa ihtiyacı varsa oradaki amcalarımızın tıraşını dahi ettiriyoruz. Küçük dokunuşlar. Bunlar bizim paylaşmak dediğimiz anlayışın temelini oluşturuyor.”

“5 cami projesi devam ediyor”

Antalya’da 5 cami projesi yürüttüklerini belirten Başkan Türel şunları kaydetti: “Otogar kavşağında 10 bin kapalı mekanda, 20 bin açık mekanda toplam 30 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyük bir eser yükseliyor. 42 metrekarelik kubbesi ile Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alacak. Antalya’ya Burdur karayolundan gelenler seyir terasında durduklarında kendilerine mükemmel bir eser ‘hoş geldiniz’ diyecek. Yüzyıllar boyu hizmet edecek. Üniversite Camisi’ne katkımız oluyor. Kurşunlu Mezarlığı içerisinde güzel bir cami inşaatımız var. Aynı şekilde Serbest Bölgede bir camimiz var. Finike’de de deniz siluetinde baktığımızda muhteşem bir eser cami inşaatı başladı. Eroğlu Nuri Cami adını koyduk. İşte bu eserler Antalya’nın kültürel ve manevi zenginliğine büyük katkı sağlayacak.”

İslam Medeniyetleri Müzesi

30 bin kişilik Antalya Cami’nin yanında birde İslam Medeniyetleri Müzesi kuracaklarını belirten Başkan Türel, “Bu yıl 14 milyon turistin geleceğini düşündüğümüz Antalya’da İslam Medeniyetleri Müzesiyle bütün insanlığa medeniyetimizin ne olduğunu gösterecek bir eser koyuyoruz. İslam dininin öldürmeyiniz emriyle başladığını ifade edecek bir eserden bahsediyorum. Sevgili hocamız İskender Pala, küratörlüğünü yürütüyor” şeklinde konuştu.