Türel, AK Parti Alanya İstişare Toplantısına katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı İstişare Toplantısı'na katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'ya yönelik yatırım ve hizmetlerini anlatan Türel, Alanya'nın tarihinde pek çok ilkte AK Parti belediyeciliğinin imzası olduğunu söyledi.

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı İstişare Toplantısı'na AK Parti MKYK Üyeleri Gökçen Enç, Mustafa Köse ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Yaklaşan yerel seçimlerin ele alındığı toplantıda Menderes Türel, “Sizler bizim teşkilatımızın hücrelerini oluşturan en önemli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımızsınız” dedi. Seçim dönemlerinin, zorluğuna dikkat çeken Türel, bu dönemde olur olmadık dedikoduların çıktığını ve birçok iftiraya maruz kalındığını hatırlattı. 17-25 Aralık sürecinin gölgesinde gerçekleşen 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin tarihinin en yüksek oyunu aldığını söyleyen Türel, “Sizler halka doğruyu anlattığınız için bu oy oranlarına ulaşıldı. O yüzden sizler çok önemlisiniz” ifadelerini kullandı.

“İlklerde AK Parti Belediyeciliği imzası var”

Alanya'nın tarihinde pek çok ilkte AK Parti belediyeciliğinin imzası olduğunu vurgulayan Başkan Türel şöyle konuştu:

“2004-09 dönemlerinde Antalya'ya ilk köprülü kavşakları yapmak bu kardeşinize nasip oldu. O beş senede 11 tane kavşak yaptık. Bu dönemde de Alanya'mızın tarihinde ilk katlı köprülü alt geçitli kavşaklarını yapmak bizlere hepimize nasip oldu. Bazen diyorlar ki büyükşehir yapmadı karayolları yaptı. Bizim hizmetlerimiz karşısında ezilenler hep bizim hizmetlerimizi itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır. Alanya'da biz seçilene kadar köprülü kavşak yapılamadı. O zamanlarda vergi verilmiyor muydu?”

Devam eden çalışmaları anlattı

16 kilometrelik Alanya çevreyolunun 3.6 kilometresinin bittiğini ifade eden Başkan Türel, sahil yolundaki yoğunluğun bu çevre yolu sayesinde hafifleyeceğini söyledi. Alanya'nın çöpünden elektrik üretildiğini de anlatan Başkan Türel, Alanya toptancı hal inşaatının devam ettiğini 2019'da tamamlanacağını belirtti. Türel, 5 yıldızlı otel konforundaki hasta yakınları konaklama tesisinin de bir aya kadar açılacağını müjdeledi.

2014'te göreve gelir gelmez Alanyaspor tesisleri için çalışmaya başladığını hatırlatan Türel, “İstemezükçüler yapmayalım diye bizi hep eteğimizden çekiştiriyorlar. Yaparsak Alanya kazanacak, sizler kazanacaksınız. Onlar kaybedecekler. Onun için yaptırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapabildikleri yargı marifetiyle engellemeye çalışmak. Alanyaspor tesislerine başlıyoruz derken küt yine bir yargı kararı elimize geldi. Buradan birileri bizi geciktirmek, engellemek için mahkemeye gitti. Bir süredir onun için uğraştık bekliyoruz ama hamd olsun onu da aştık şimdi Alanyaspor tesislerinin ihalesini 4 Aralık'ta yapıyoruz. Ve inşallah ocak ayında temelini atmanın gayreti içerişindeyiz” dedi.