Türel Akıllı Kent Projelerini anlattı

Akıllı sağlık, akıllı aydınlatma, akıllı sulama ve akıllı trafik gibi alt başlıkları bulunan Akıllı Kent Projeleri hakkında bilgi veren Başkan Türel, dünyada 2500 şehrin akıllı kent uygulamalarını yürüttüğünü söyledi. Menderes Türel, TRT Radyo 1’de yayınlanan “Bilal Eren ile Dijital Hayat” Programında “Antalya Akıllı Kent Projeleri”ni anlattı. Türel, “2017 yılında Türksat ile yaptığımız protokol gereği, şehrin birçok noktasında ücretsiz wi-fi kullanımı, akıllı trafik gibi hususları akıllı şehir yönetim platformu adı altında tek çatı altında topladık. Belediyemiz içerisinde görme ve işitme engellilere yönelik başlattığımız sesli adımlar projesi ile engelli vatandaşlarımızın istediği yere, istediği şekilde ulaşmasını sağlayacak istisnaları ve ayrıntıları akıllı şehir adına Antalya’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ücretsiz wi-fi’ye yoğun talep

İlçeler dahil Antalya’nın 41 noktasında ücretsiz wi-fi uygulaması olduğunu hatırlatan Başkan Türel, hiç tanıtımı yapılmadığı halde nisan ayından bu yana uygulamaya 80 bin giriş yapıldığını belirtti. “Antalya’da kimse kimsesiz kalmayacak” ilkesiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Türel, akıllı sağlık kapsamında uygulanmaya başlanan panik butonunun da önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Türel, kronik hastalığı bulunan ya da yatalak hastalara verilen panik butonu sayesinde acil ve ani bir durum halinde panik butonuna basmak kaydıyla hastaların hem yakınlarına, hem belediyenin sağlık birimlerine hem de il sağlık müdürlüğünün sağlık ekiplerine ulaşılabildiğini anlattı. Türel, akıllı çevre kapsamında uygulanan akıllı sulama ve akıllı aydınlatmaların ise ciddi bir tasarruf sağladığını ifade etti.

ATKOM binasının inşaatı sürüyor

Akıllı Trafik uygulamaları hakkında da soruları yanıtlayan Türel, “Akıllı trafik, ceza kesme gibi algılanmamalı. Akıllı kavşaklar araç akışına göre yeşil ve kırmızı ışığı ayarlayabiliyor. Akıllı trafik, vatandaşımızın trafikte bekleme sürelerini azaltıyor” dedi. Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) uygulamasının henüz başlamadığını da vurgulayan Başkan Türel şunları söyledi; “Zaman zaman sosyal medyada yanlış algı yönetimi, dezenformasyon kampanyaları yapılabiliyor. İl merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşağımızda akıllı trafik uygulamalarını bu proje tamamlandığında hizmete sokmuş olacağız. Akıllı Trafik İzleme ve Koordinasyon Merkezi (ATKOM) binamız tamamlandığında akıllı trafik uygulamaları başlayabilir. ATKOM Binamızın inşaatını yürütüyoruz. Bu binayı emniyetin kendi alanı içerisinde belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle emniyette bizim akıllı şehir ve akıllı trafik uygulamalarımızdan yararlanıyor olacak.”