Türel, Akıllı Şehir Projesi anlattı

Sekiz farklı ülkeden yirmi sekiz ortak, enerji, ulaşım ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanlarındaki yenilikçi ve entegre çözümlerin büyütülmesi ve çoğaltılması yoluyla Avrupa kentsel dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan bir akıllı şehir projesi olan MAtchUP’ı başlatmak üzere Valensiya’da bir araya geldi. Kamu ve özel sektör, şehir plancıları, politika belirleyiciler, endüstri ve üniversitelerden gelen uzmanlar, teknik müdahalelerden finansal modellere, yönetime, sosyal katılım ve kabul gibi önemli kentsel zorluklarla ilgili çeşitli tartışmalara katıldı. Kentsel dönüşüm modelini göstermek ve doğrulamak için MAtchUP; Valensiya (İspanya), Dresden (Almanya) ve Antalya (Türkiye) olmak üzere 3 şehirde büyük ölçekli müdahaleler başlatacak ve Ostend (Belçika), Herzliya (İsrail), Üsküp (Makedonya) ve Kerava (Finlandiya) olmak üzere dört izleyici şehirde de çoğaltma ve büyütme planlarını destekleyecek.

Bu Projenin Valensiya için çok önemli olduğunu vurgulayan Valensiya Belediye Başkanı Juan Rib, “Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sayesinde birçok muhiti iyileştireceğiz ve kapsamlı kentsel dönüşüm alanında Valensia’yı Avrupa’da ön planına çıkaracağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, “Yeni Kepez Akıllı Şehri, Türkiye’nin en büyük Kentsel Dönüşüm Projelerinden biri ve Antalya’nın Ekolojik Akıllı Şehir vizyonunun ilk uygulaması olacaktır. 1.4 milyon metrekare alana sahip olan Yeni Kepez Akıllı Şehri, Antalya için 2 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturacak ve 2019 yılı itibariyle 80 bin insanın yaşayacağı ve çalışacağı bölgede alt yapı, enerji, su, aydınlatma, çevre, güvenlik, sağlık, akıllı ev ve entegre teknoloji çözümleri de dahil olmak üzere, farklı akıllı şehir girişimleriyle sıfırdan yaratılan türünün tek örneği akıllı şehir olacaktır. Tüm yenilikçi akıllı şehir çözümleri ve bunun arkasındaki kamu ve özel sektör iş birliği modeli ile Kepez Akıllı Şehri, Güney Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri için sıfırdan Akıllı Şehirler yaratmada bir rol model olacaktır.”

Dresden Belediye Başkanı Dirk Hilbert de “MAtchUP, enerji verimliliğini artırarak ve kentimizde yüksek bir yaşam kalitesi yaratmak için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına kentlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik bir Akıllı Şehir altyapısı ve ölçümü yapmamızı sağlayacaktır. Dresden, zengin teknoloji peyzajı ile bu girişim ile yaşanabilir çözümler geliştirmek için ve geleceğin akıllı şehirlerini yaratmak adına bilgilerini ortaklarıyla paylaşmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.