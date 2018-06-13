Türel: “Akseki’ye sürgün yeri diyenlere en güzel cevabı verme zamanı”

Akseki sürgün yeri değil, Akseki Antalya’nın cennet köşesi dedim. Akseki’ye dil uzatmak neymiş, sürgün yeri demek neymiş bu sözü söyleyenlere en güzel cevabı verme zamanıdır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrası Akseki’de kuruldu. İftar yemeğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar sonrası Türel, “Ben Antalya’ya hep samimi olacağım dedim ve öyle de oldum. Sizleri bize gösterdiği güvene ve teveccühe layık olmak bizim en büyük heyecanımız. Akseki’nin senelerdir bekleyen sorunlarını tek tek çözüyoruz. 30 senedir çözülemeyen Akseki’nin içme suyu sorununu 6 ayda çözme sözü vermiştim. 5.5 ayda bu sözü yerine getirmenin sevincini yaşadık. Otogarından, TOKİ konutlarına, ilk sıcak asfalttan, önemli alt yapı sorunlarının çözümüne, köy konaklarına kadar Akseki’miz hizmet şöleni yaşıyor” diye konuştu.

“Hizmetlerin en güzelini getirdik”

Türel şöyle devam etti: “Biz Büyükşehir Yasası’nı çıkarıyorken birileri çıktı Antalya’dan Akseki’ye hizmet mi gidermiş dedi. Bizde dedik ki çalışırsan hizmetin en güzeli gider. Seçimleri kazansalardı Akseki’den Antalya’ya hizmet gidermiş diyenler yan gelip yatacaklardı. Şükürler olsun işte hizmetlerin en güzelini, getirdik. Güçlüköyde köy konağını açtık. Önündeki Atatürk heykelinin altında Atatürk’ün bir sözünü koyduk. Diyor ki Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal; ‘Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.’ İşte bunun için Cumhuriyetimizin 100. Yılında muhasır medeniyetler çizgisine ülkemizi ulaştırmak için gece gündüz çalışarak bu hizmetleri ortaya koyuyoruz.”

“Akseki’ye sürgün yeri dediler”

Akseki’ye en güzel hizmeti getirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Türel, “Önümüzde seçim var. Siyasetçiler Akseki’ye hizmet gitmez dediklerini unutup, ya da sizin unuttuğunuzu zannedip, sizlerden destek talep edecekler. Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildiğimde bir baktık ki belediyenin içi dışı fazla personel dolu. Akseki’ye Gündoğmuş’a Kaş’a Manavgat’a her yere hizmet lazım buralarda hizmet birimlerimizi kurduk. Antalya’daki deneyimli arkadaşlarımızı Akseki’ye ve diğer ilçelere gönderdik. Bugün sizin oy için kapınızı çalanlar ne dedi biliyor musunuz? Menderes Türel Akseki’yi sürgün yeri yaptı dediler. Ben de Akseki sürgün yeri değil Akseki Antalya’nın cennet köşesi dedim. Akseki’ye dil uzatmak neymiş, sürgün yeri demek neymiş bu sözü söyleyenlere en güzel cevabı sandıkta verme zamanıdır.”

“Bu eserlerin hizmetlerin gerçek mimarları sizlersiniz” diyen Türel, “Bu destekleri bize vermeseydiniz daha hala Akseki’nin su sorunu çözülmemiş olacaktı. Hala Susuzşahap adı gibi susuz kalacaktı. Hala otogar hizmeti gelmemiş olacaktı. İş bilenin kılıç kuşananın” ifadelerini kullandı.

Muhtarları dinledi

Başkan Türel, daha sonra Akseki muhtarları ile bir araya gelerek sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Cevizli Mahallesi’ni de ziyaret eden Türel, “Seçimlerden önce size ne söz verdiysek mahcup olmadık. En önemli sorununuz içme suyuydu. Çözdük. Kanalizasyon sorununuz bitti. Cevizli’nin geleceğine yatırım yaptık” dedi.