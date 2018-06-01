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01 Haziran 2018 15:07

Türel ANSAD’a sosyal medyadan destek verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 28 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında kutlanan sigorta haftası nedeniyle sosyal medya üzerinden mesaj yayınladı.

Türel ANSAD’a sosyal medyadan destek verdi

01 Haziran 2018 15:07

Başkan Türel, tüm hemşerilerinden ev, araç, işyeri, emeklilik ve sağlık dahil bütün risklerini sigorta güvencesi altına almalarını istedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği’nin (ANSAD) sigortanın önemine dikkat çekmek üzere yaptığı sosyal medya çalışmasına destek verdi. Türel, 28 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında kutlanan sigorta haftası nedeniyle sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı. Başkan Türel, “Güzel şehrimiz Antalya tarım, turizm ve sanayide ülke ekonomisi için kilit rol oynamaktadır. Bugüne kadarki kazanımlarımızı daha da ileriye taşımak için bizler üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapıyoruz. Hemşerilerimizin de gerek bireysel gerek kurumsal olarak kentimize kattığı bu kazanımları kaybetmelerini istemeyiz. Bu nedenle tüm hemşerilerimiz ev, araç, işyeri, hatta emeklilik ve sağlıkları da dahil olmak üzere bütün risklerini sigorta güvencesi altına almalıdır” dedi.




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