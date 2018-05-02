Türel: ‘Antalya eğitimin başkenti olmaya aday’

Kongrenin Antalya’ya büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Türel, Antalya’nın turizm ve tarımın yanı sıra eğitiminde başkenti olmaya aday olduğuna dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Ejer Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Avrupa -Asya Eğitim ve Araştırma Kongresi’nde konuştu. Avrupa ve Asya’nın katılımcı üniversitelerinin başarılı akademisyen, araştırmacı öğretmenlerinin bir araya geldiği kongrenin Antalya açısından önemine değinen Başkan Türel, “ 2014 yılında İstanbul Üniversitesi’yle çıktığınız kongre yolculuğuna, 2018 yılında Akdeniz Üniversitemizle devam etmenizi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak fevkalade önemsiyorum. Dünya şehrimiz Antalya artık son yıllarda gerçekten çok son derece önemli G20 gibi NATO zirveleri gibi, EXPO gibi toplantılara ev sahipliği yapıyor. İşte geçtiğimiz hafta Euroshow Antalya’daydı. Ve bunlar tabi Antalya için önemli kazanımlar. Elbette dünyanın bir çok ülkesinden katılımcı üniversitelerin kendi dalında başarılı akademisyen, araştırmacı ve öğretmenlerinin bu kongrede bir araya gelmesi Antalya’mıza da mutlaka katkı sağlayacaktır” dedi.

Eğitim-Öğretimi hala öğreniyoruz

Kongreye katılan akademisyenlerin bugüne kadar yaptıkları araştırma ve bilgilerin paylaşılmasının önemine değinen Başkan Türel, “Üniversitelerimizin en önemli özelliği bilimsel araştırmalar ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar. Bunlar üniversitelerimizin katma değerine büyük olumlu katkı sağlıyor. Ve üniversiteler yapmış oldukları bilimsel araştırmalarla özellikle dikkat çekiyorlar. Akdeniz Üniversitesinde de bu araştırmaların uzunca bir süre tartışılacak olması Akdeniz Üniversitemiz açısından da son derece kazanım. Eğitim, yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım eden bir sosyal süreçlerdir. Ömrümüzün son anında kadar devam eden olmazsa olmazımız eğitim ve öğretimi hala öğreniyoruz. Dolayasıyla bende her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Dolayısı ile akademisyenlerin ve eğitim gönüllülerinin bu alanda yaptıkları çalışmalar bizim yaşamımıza da her alanda önemli katkı sağlıyor ışık tutuyor” dedi.

Koşa koşa geliyoruz

Uluslararası Avrupa -Asya eğitim araştırma kongresinin eğitim dünyasında önemli bir köprü vazifesi olduğunu anlatan Başkan Türel, “Bilimin bize sunduğu nimetler bir ülkenin geleceğinin planlanmasına da vesile oluyor. Eğitim ve bilimde öne çıkan Akdeniz Üniversitemizde bir çok alanda dünyaya başarısını kabul ettirmiş Antalya’mızın gururu olmuştur. Bütün hocalarımızı bu yüzden tebrik ediyorum. Deneyimli Akademisyenlerin yaptığı bir çok çalışma referans olmuş bilim dünyamıza damga vurmuştur. Ayrıca bulunduğu kent ile bütünleşen bir yönetim anlayışı son dönemde özellikle Antalya’mıza da çok önemli güç katıyor. Bizde Üniversitemizin her programına bu vesileyle Yerel Yönetim Üniversite işbirliğini güçlendirmek adına koşa koşa geliyoruz. Öğrencilerimizin düzenlediği panellere katılıyoruz. Konferanslarda tecrübelerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Buda tabi üniversitenin Antalya’yla bütünleşmesi açısından büyük önem arz ediyor.

Eğitim başkenti olmaya aday

Başkan Türel konuşmasına şöyle devam etti: “Eğitim -Öğretim ve Araştırma üçlüsünde dünyanın en ileri gelen ülkelerinden biri olarak söz sahibi olmak istiyorsak bu kongreleri çok iyi tahlil etmeliyiz. Çünkü bilim artık ışık hızıyla ilerliyor. Yani dükkana giriyorsunuz çıkıyorken teknoloji değişmiş. Bundan 25 yıl önce ülkemizde interneti kullanmaya başladık. Oysa internet olmaksızın bu gün sanki hiç bir şey yapamayız gibi geliyor. Yani hepimizde bilgiye ihtiyaç varsa öncelikle şu Google hazretlerine bir soralım bakalım diyoruz. Açıyoruz Google’dan öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden atılan bu adımlarda alınan kararların bizlere referans olacağını düşünüyorum. Bu anlamda Antalya’mız umuyorum ki bu çalışmalar ile turizm ve tarımın yanı sıra eğitimin de başkenti olmaya da belki aday olacaktır”