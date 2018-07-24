Türel: “Antalya güreşin dinamosu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 657’nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel ve antrenör Kemal Yılmaz’ı makamında kabul etti.

Orhan Okulu’nun Altın Kemer’i Antalya’ya kazandırmasıyla gurur duyduklarını söyleyen Başkan Menderes Türel, “Ata sporumuz güreşte kazanılan bu başarılar ile büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Güreş Antalya için son derece önemli bir yere sahip. Antalya yağlı güreşlerin lokomotifi oldu maşallah. Son 6-7 senedir birkaç istisna hariç başpehlivanlık hep Antalya’da kalıyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü de son 3 yıldır olduğu gibi takım halinde bu yıl da şampiyon olmayı başardı. ASAT’lı güreşçilerimiz de alt boyları toparlıyor zaten, gençlerimiz de alt kategorilerde büyük başarılar yakalıyor” dedi.

3 Altın’ın manası

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Orhan Okulu’yu tebrik ederek 3 tane tam altın ve kendisinin imzasını taşıyan bir kol saati hediye etti. Başkan Türel, Orhan Okulu’ya, “İnşallah 3 kez üst üste kazanarak altın kemeri kalıcı olarak Antalya’mıza getirirsin, bu yüzden 3 tane altın taktım” diye konuştu.