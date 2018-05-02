Türel Antalyalıları varyanta davet etti:

Yenilenen seyir terasından Konyaaltı Sahili’ni izleyen Başkan Türel, sosyal medya hesaplarından “Bu güzelliği yerinde görün” çağrısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Konyaaltı Sahil Projesi etap etap hizmete açılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE’nin yürüttüğü proje kapsamında 23 Nisan’da Sealife Otel’in önündeki ilk etap hizmete açılmasının ardından Varyant-Beachpark etabı da kullanıma sunuldu. Çalışmalar büyük beğeni toplarken Başkan Menderes Türel de Varyant-Beach Park Bölümünü gezerek, incelemelerde bulundu.Yenilenen seyir terasından bir süre Konyaaltı sahilini ve manzarayı izleyen Başkan Türel, bir süre yenilenen yürüyüş yollarında gezdi.

Sosyal medyadan çağrı yaptı Her konuşmasında Konyaaltı Sahil Projesi’nden övgüyle söz eden Başkan Türel, projeden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Türel, “Ben anlatmayayım.Bu güzelliği yerinde görün” sözleriyle Antalyalıları Konyaaltı Sahili’ne davet ederek bu güzelliği yerinde görmelerini istedi.

Yeni bir yaşam alanı oluşturuldu

Akdeniz’in mavisi ile yeşilini buluşturan Konyaaltı Sahil Projesi’ne Antalyalılar da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yeşil alanları ve peyzajıyla beğeni toplayan projede sahil boyunca sıralanan ağaçlar, doğal taşlarla kaplı yürüyüş yolları, gölgelikler ve oturma alanları ile Antalya’ya yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Yayaların kullanımına sunulan proje sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme-içme alanlarıyla tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlendi. 30 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu.

Proje tamamlandığında Konyaaltı Sahili dünya standartlarında bir merkez konumuna gelecek. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında mevcut tüm ağaçlar korunurken, yaklaşık 6 bin yeni ağaç dikiliyor. Proje öncesi 12 bin 600 metrekare olan sahildeki kapalı alan, metrekare olarak yarıya düşürülerek, bu alanlar yeşil alan olarak düzenleniyor. 1650 kişilik bir işçi ordusunun gece gündüz çalıştığı Konyaaltı Sahil Projesi’nin tamamının Mayıs sonuna kadar açılması hedefleniyor.