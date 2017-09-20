Türel: “Antalya’nın değerine değer katıyoruz”

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer Başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’ya yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

“Boğaçayı projesi Antalya’nın değerini katlayacak”

Boğaçayı, Konyaaltı Sahil Projesi ve Kruvaziyer Liman Projesi ile bilgiler veren Başkan Türel, “Marka şehir Antalyamızın değerine değer katacak yatırımlar için artık önümüzde bir engel kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda Boğaçayı Projesi’nin kaynağı ve gerekli izinleriyle ilgili sorunları çözdük. Antalya’yı her zaman çok yakından takip eden Cumhurbaşkanımız, Antalya’yı adeta uçuracak projemize gereken her türlü desteği veriyor. Teknik anlamda Türkiye’nin en iyi su mühendislerinden olan Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun da değerli fikirlerini aldık, alıyoruz. Birçok konuda Sayın Bakanımız tecrübesini de kullanarak tavsiyelerde bulundu. Boğaçayı’nda yaşanabilecek olası bir taşkın ile ilgili de gerekli etüt çalışmaları yapıldı. Şuan ki projede 4 bin 500 debillik bir taşkını önleyebileceğiz. Bu projenin devamına film platosu projemize de dahil ederek, Antalya’da 10 bin kişilik bir istihdam alanı daha sağlayacağız. O yüzden tüm dedikoduları bir kenara bırakarak, Antalyamızı ismine yakışır bir sahil kenti yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konyaaltı sahil projesi ekim ayında başlıyor

Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili de bilgi veren Türel, “Konyaaltı Sahil Projemize de ihaleye çıkmadan belediye bütçemizden ayırdığımız pay ile inşallah Ekim ayında başlayacağız. Daha sonra ise işletme ihalelerimizi yapmayı planlıyoruz. Sosyal alanlarla dolu olacak projemizde Yat Limanımız da yer alacak, böylelikle Antalyamızı yerli yabancı görmeye gelen turist sayımızda önemli bir artış sağlayacağız.”

Kruvaziyer liman zorunlu

Turizm kenti Antalya’nın artık bir Kruvaziyer Limana kavuşması gerektiğine dikkat çeken Başkan Türel, “Antalya gibi önemli bir turizm şehrinde artık kruvaziyer liman olmazsa olmazımızdır. Bugün Antalyamıza kruvaziyer gemilerle gelen turistlerimizi yük gemilerinin yanaştığı limana indiriyoruz. Bu tablo Antalyamıza yakışmıyor. Bunun için Antalyamıza yakışan bir Kruvaziyer Limanı en kısa sürede kazandırmak için çalışıyoruz. Antalya merkeze daha fazla turist gelebilmesi için bu yatırımları gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

Üçüncü etap için imzalar atıldı

Antalya ulaşımının yeni projeler ve çalışmalar ile her geçen gün rahatladığını belirten Menderes Türel, “Antalya’da birinci ve ikinci etap ANTRAY hatlarıyla ulaşımda önemli adımlar attık. Birinci ve ikinci etap raylı sistemin ardından bir süredir beklediğimiz üçüncü etap ile ilgili de sevindirici haberi nihayet aldık. Varsak -Sakarya Bulvarı- Otogar- Üniversite -Eğitim Araştırma Hastanesi istikametinden Işıklar nostaljik tramvay hattına bağlanacak olan üçüncü etap hattımızın projesi Başbakanımızın onayıyla yüksek planlama kurulundan geçti. En kısa süre içerisinde bu projemiz içinde kazmayı vuracağız Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.