Türel “Balbey Projesi'ni engelleyenleri tanıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile mülk sahipleri arasında yapılacak nihai sözleşmeye ilişkin esas ve usuller de belirlendiği madde CHP grubunun ret oyu vermesine karşın oy çokluğu ile kabul edildi. CHP grubunun mecliste projeye ilişkin engelleyici tutumunu eleştiren Başkan Menderes Türel, “Biz Balbey'i Antalya'nın bir Kaleiçi gibi pırlanta haline getiriyoruz. Size rağmen de getireceğiz. Aynı eleştirileri Konyaaltı Sahili'nde de Kepez-Santral Projesinde de yaptınız. Biz neyi iyi yaptıysak siz hep engellemeye çalıştınız. Çünkü daha da güçleneceğimizden korkuyorsunuz. Bizim zihniyetimiz hizmet, sizin zihniyetiniz engel” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili sunum meclis üyeleri ile paylaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile mülk sahipleri arasında yapılacak nihai sözleşmeye ilişkin esas ve usuller de belirlendi.

Balbey Projesi'ne ait sunum izlendi

Meclis toplantısında Bakanlar Kurulu kararıyla yenileme alanı ilan edilen Balbey Kentsel Yenileme Projesine ait sunum videosu izlendi. Prof. Dr. Zekai Görgülü'nün başkanlığında bir akademisyen grubun Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET ile birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde vatandaşlarla nihai sözleşme imzalanma aşamasına gelindiğini anlatan Başkan Türel, uygun görüldüğü takdirde Balbey'de birinci etabın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Kroki imar planı meclise sunuldu

Çalışmaların hukuki çerçevede yasa ve yönetmelikler kapsamında sürdürüldüğünü belirten Başkan Türel, ileride iftiralara maruz kalmamak adına inşaat çalışmalarını yabancı inşaat firmaları yerine belediye şirketlerinden ANET tarafından yapılmasını düşündüklerini söyledi. Başkan Türel sunum videosunun ardından CHP Grubundan gelen talep üzerine Balbey Mahallesi koruma eksenli yenileme projesinin kroki imar planını meclis üyelerine sundu. CHP Grubunun “Projenin detaylarını bilmiyoruz” iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Türel, “Bu konunun teknik çalışması plan ve bütçe komisyonumuz tarafından oldukça dikkatli bir şekilde yapılmıştır. Bütçe komisyonundaki arkadaşlarımızla her şey en ince detayına kadar konuşuldu. Sizin bütçe komisyonundaki arkadaşlarınız da bu maddeye evet dedi. Yani bütçe komisyonumuzda Balbey ile ilgili karar oy birliği ile geçti” dedi.

“Niyetiniz belli bizi oyalamayın”

Başkan Türel, Prof. Dr. Zekai Görgülü'nün başkanlığındaki heyetin projenin detaylarını bütün meclis üyelerine sunmak üzere bir toplantı gerçekleştirdiğini ancak katılımın yok denecek kadar az olduğunu hatırlattı. Başkan Türel, CHP'li Meclis üyesi Recep Tokgöz'ün “Siz ne anlatırsanız anlatın bizim doyurucu bilgi almamız mümkün değil” sözleri üzerine şunları söyledi; “İşi daha başında kapatıyorsunuz. Bizi oyalamayın. Çünkü biz Antalya'ya hizmet etmekle mükellefiz. Meclisteki şu tavrınızla engel koymaya çalışıyorsunuz. Recep Bey'i tebrik ediyorum “Sen ne söylersen söyle biz senin söylediğinden doymayız” diyor. Biz veriyoruz da siz doymuyorsunuz. Çünkü niyet belli. Niyet üzüm yemek değil.”

Engelleme konusunda çok mahirsiniz

Balbey'in ikinci Kaleiçi olacağını yineleyen Başkan Türel, muhalefetin her projede olduğu gibi Balbey'i engellemeye çalışmasına şaşırmadığını ifade ederek, “Engelleme konusunda çok mahirsiniz . Maksadınızın da ne olduğunu üç aşağı beş yukarı herkes görüyor. Meseleye üzüm yemek gözüyle bakmıyorsunuz. Biz de Antalya'nın kazanımı noktasında da bu oyalama taktiklerine fazla pabuç bırakmıyoruz. Yeter ki Antalyalılar kazansın diyoruz” dedi.

“İyi ki CHP'nin dediklerini dinlememişiz”

Türel şöyle devam etti: “Konyaaltı Sahili'ni halka kapatacak diye il başkanınızın açıklamalarından sonra gidip Konyaaltı'nı o açıklama yapan il başkanları görüyor mu? Dert neydi, çok iyi biliyorlardı ki çok güzel bir proje çıkacak. Konyaaltı'nda harika bir proje çıkacağını bilmenize rağmen orada STK'ların bazılarını falan da provoke ederek, insan zincirleri oluşturdunuz. O projeleri yaptırmamaya kalktınız. Ama biz dinlemedik sizi, iyi ki yapmışız. Şimdi gidiyorum ben oraya, bakıyorum halk cıvıl cıvıl. İyi ki CHP'nin dediklerini dinlememişiz de yapmışız. Halka kapatmak buysa, ne de güzel olmuş halka kapatmışız. Halk orada çünkü.”

“Halk nezdinde güçleneceğimizi biliyorsunuz”

Balbey'de de çok güzel bir proje ortaya çıkacağının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Başkan Türel, “Bu güzellikleri biz yaparsak halk nezdinde daha da güçleneceğimizi biliyorsunuz. Halk nezdinde daha da güçlenmemizi engellemek için bizi bu işlerde engellemeye çalışıyorsunuz. Bu tavırdan vazgeçelim. Antalya için çalışıyoruz.Bütçe komisyondaki arkadaşlarınız evet diyor, gruba geliyorsunuz hayır diyorsunuz. Ha bir söz vardı, karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar” diye konuştu.

“Vatandaştan birebir mutabakat alarak yapacağız”

Balbey'de projeyi vatandaşlarla mutabakat sağlayarak yapacaklarının altını çizen Türel, “Vatandaştan mutabakat almadan bir şey yapamayız ki. Kimseden bir şey kaçırdığımız yok yani. Biz bunları halka tek tek göstererek onların mutabakatını alacağız dedim. Öyle yangından mal kaçırdığımız falan yok. Biz Balbey kazansın, Antalyalılar kazansın diye uğraştık. Onun için de sizin tüm engellemelerinize rağmen elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

“Tarih bizi hep haklı çıkardı”

CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz'ün “Tarih sizi yargılayacak” sözleri üzerine Başkan Türel, şu cevabı verdi: “Tabi tarih hepimizi yargılayacak. Bundan hiç tereddüttünüz olmasın. Tarih seni de yargılayacak, beni de yargılayacak. Tarih bugüne kadar ne söylediyseniz haksız çıktığınız için sizi yargılamayı bıraktı artık kayıt düşmeye başladı. Yargı faslı bitti. Çünkü siz bugüne kadar bu mecliste ne söylediyseniz hep haksız çıktınız. Tarih bizi haklı çıkardı. O yüzden Allaha şükrediyorum. Biz vatandaşlarımıza her verdiğimiz sözde neticesine baktığımızda hep haklı çıktık. Birçok örnek var. Siz Konyaaltı'nı halka kapatmakla beni suçladınız, bugünkü Konyaaltı'nın durumu ortada. Orada protestolar yaptınız bugün protesto yapanlar oradan en çok istifade edenler. En çok oradan gidip gezip yararlananlar. O yüzden 5 ayda mahcup oldunuz. Konyaaltı'nın neresi halka kapatılmış valla çok merak ediyorum. Siz bizi halka kapatacak diye iftiralarınızla itham edersiniz biz halka kapatmayız. Biz orayı çok güzel bir hale getirdik.”

“Kuru gürültünüze pabuç bırakmayız”

“Balbey de de bugün durum maalesef içler acısı” diyen Başkan Türel, şunları aktardı: “Sizin derdinizin de bu işler acısı durumla, yani Balbey'i kaderiyle baş başa bırakma olduğunu ben çok iyi biliyorum. Biz Balbey'i Antalya'nın bir Kaleiçi gibi pırlanta haline getiriyoruz. Size rağmen de getireceğiz. Hiç kimse bizi Allah'tan başka bizi yolumuzdan alı koyamaz. Bu konularda kararlıyız. Balbey'e yapacağım projenin Balbey'e zarar vereceğini sizin dışında hiç kimse iddia edemez. Vatandaşın nezdinde bir iyi hizmet yapacağımız için yarın siyaseten bir kazanç sağlayacağını bildiğiniz için bunları da yaptırmamak için burada kuru gürültü yaparsınız. Papuç bırakmayız.”

Antalya mahvolsun sıra bize gelsin mantığı

Antalya'nın kazanımları için her zaman “ Gerekirse kaybederiz ama Antalya'nın ve Antalyalıların kazanmasından vazgeçmeyiz” dediğini hatırlatan Başkan Türel, şunları dile getirdi: “Siz hep ‘Antalya mahvolsun sıra bize gelsin' fırsatını ganimete dönüştürmeye çalışan bir zihniyetsiniz. O yüzden şimdi diyorsunuz ki Balbey tarihini siliyorsunuz. Bakın bir kere içindeki tescilli yapıların tamamı korunuyor. Bizim yaptığımız aksine tarihin öne çıkarılmasıdır. Herkes istediği gibi tarihi yok edemez. Yok etmeye kalkan da Ağır Ceza da en ağır şekilde yargılanır. En az 8 seneden başlıyor. Tarihi yok etmiyoruz, tarihi Allah'ın izniyle ayağa kaldırıyoruz. Balbeylilerin orada bugün adeta yok denecek düzeydeki mülkiyet değerlerini misli misli katlıyoruz. Siz Kepezaltı Santral'da da böyle dediniz. İnsanların mülkünü hiç ediyorsunuz dediniz. Şu anda 5 misli oradaki hak sahiplerinin mülkiyet değerlerinin ulaştığı yer. Size kalsaydık bu da olmayacaktı Kepezaltı Santal'da. Hani diyorlar ya iki koyun güdemeden gelirsiniz diye inanın farkınız yok.”

Hep karşı çıktınız

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “4 buçuk senelik meclis tarihinde gösterdiğiniz tavırlarla mahcup olduğunuz. Gösterdiğiniz tavırlarla mahcup olduğunuz örnekleri veriyorum. Tabi ki tepki göstereceksiniz tabi beni böyle kuru gürültüyle susturmaya çalışacaksınız. Ama bu Konyaaltı'nda böyle oldu, Kepezaltı Santral Projesinde böyle oldu, Konyaaltı Projesinde böyle oldu, Boğaçayı'nda da böyle oluyor. Antalya'ya biz iyi bir şey yapmaya çalıştığımız zaman hepsine karşı çıktınız.

Güzel bir şey yaptırmamak için reddediyorsunuz

Bakın ben ne diyorum şimdi, diyorum ki bakın şimdi adaylık dönemi geliyor. Seçim kapıda ya şu siyaset yarışmasın projeler yarışsın diyorum. Her yerde de söylüyorum Antalya'ya projeniz ne? Bir tane proje ile çıkın ortaya bir tane. Allah rızası için. Yok. Sizin gerekçeniz Balbey'de güzel bir şey yaptırmamak gerekçesinden dolayı reddediyorsunuz bu konuyu. Biz sizin ne yapmak istediğinizin çok iyi farkındayız süslü laflarla da ayıbınızı örtmeye çalışmayın.”

Mesut Kocagöz'den önemli açıklama..

Balbey ile gündem maddesi tartışılırken söz alan Büyükşehir meclis üyesi ve ANET Yönetim Kurulu başkanı Mesut Kocagöz söz alarak ‘Alışılagelmiş yöntemlerde önce plan yapıp sonra hak sahipleri ile bu plan doğrultusunda uzlaşılmaya çalışılmaktadır. Sizin talimatınızla bu alışılagelmiş tersi önce vatandaşın beklentilerini alacaksınız, vatandaş ile uzlaşacaksınız sonra buna göre plan yapacaksınız dediniz. İşte bu talimat sizin Antalyalılara olan sağduyusuna olan güveninizdir' şeklinde konuştu.

“CHP zihniyeti tartışması”

Mecliste CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol konuşmasında “CHP zihniyeti” sözünü kullanana Başkan Türel'e “Partime CHP zihniyeti diyemezsiniz” dedi. Başkan Türel de bunun üzerine “Sizin de zihniyetiniz var, bizim zihniyetimiz var. Zihniyetinizden utanmayın. Bizim zihniyetimiz hizmet, sizin zihniyetiniz engel. Ne var bunda? Bu zihniyet lafı güzel bir laf” diye konuştu.

“Niyet iyi olursa akıbeti hayr olur”

Başkan Türel, 2009 – 2014 arasında Büyükşehir ve Konyaaltı'nın da CHP'de olmasına rağmen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı birbirini yediği için birçok çalışmanın yapılmadığını belirterek, “Bunun için Batı Çevre Yolu açılamadı. Biz geldik Biz AK Parti'li olarak Muhittin Başkan'la el ele verdik, Batı Çevre Yolu'nu açtık. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Konyaaltı Belediyesi o işi çözemedi. 5 yıl kaybettik. Batı Çevre Yolu daha önce çözülseydi ne güzel olurdu.

Bakın Kırcami meselesi. 2009 – 14 arasında CHP'li Büyükşehir ile CHP'li Muratpaşa Belediyesi arasında çözülemedi, birbirini yedikleri için. Geldik, Ümit Bey ile el ele verdik, Kırcami'yi de çözdük. Demek ki niyet. Niyet iyi olursa akıbet hayrolur. O zaman zihniyet de iyi olur. Halkımız her şeyin farkındadır. Siz halkın yanında durduğunuzu söylüyorsunuz ama halk sizin yanınızda durmadığına göre bu işte bir iş var. Buna iyi bakın. Yanlış yerde duruyorsunuz galiba. Halkın takdiri başımızın üstündedir” ifadesini kullandı.