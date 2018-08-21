Türel, bayram namazını Gazipaşa’da kıldı, halkla bayramlaştı

Gazipaşa halkı ile geleneksel bayramlaşma törenine katılan Başkan Türel, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların bayramlarını kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, büyük bir coşkuyla kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle Gazipaşa’yı ziyaret etti. Bayram namazını ilçe protokolünün yanı sıra büyük bir vatandaş topluluğuyla Merkez Camisi’nde kılan Başkan Türel, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki geleneksel bayramlaşma törenine katıldı.

Halkla bayramlaştı

Başkan Türel’e Gazipaşa ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İlyas Çopur ile İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş eşlik etti. Gazipaşa İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, Daire Amirleri, STK Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş ile bayramlaşan Türel, daha sonra Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik’i ziyaret etti.

Hasta ziyareti yaptı

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Başkan Türel, Gazipaşa programına Devlet Hastanesi ziyaretiyle devam etti. Hastalarla yakından ilgilenip Kurban Bayramlarını kutlayan Başkan Türel, geçtiğimiz Pazar günü elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren merhum Hüseyin Kurt’un Kahyalar Belediye Mezarlığındaki cenaze törenine katıldı. Cenaze yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti