Türel: “Bu seçim Türkiye’nin 5 değil 100 senesini belirleyecek”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Semt Pazarcılar Odası’nı ziyaret ederek, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Antalya’da esnafın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Baştan Türel, “Antalya’mızı dünyanın cazibe merkezi haline getirmeye çalışırken birileri sürekli hizmetlerimize karşı çıkıyor, yapamazsın diyor. İlk köprülü kavşakları yaptığımızda karşı çıktılar, göreve geldiğimizde toprakla dolduracağız dediler. Göreve geldiler, en çok kullanan onlar oldular. Stadyum yapalım dedik, yaptırmayız dediler. Planlarını iptal ettiler, yüz yıllık yanlıştan döndük yazdılar. Şimdi de Konyaaltı’nda insan zinciri oluşturdular, sahilime dokunma dediler. Dokunduk cennet köşe oldu” dedi.

“Kalkınan bir Türkiye istemiyorlar”

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye’nin şaha kalkacağını belirten Türel, “Türkiye 16 yılda 4 katı büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde en çok büyülen ülkeyiz. Bunu istemeyenler adeta çatlıyorlar. Kalkınan bir Türkiye istemiyorlar. Türkiye’deki maşalarını devreye sokup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu kadar badireye rağmen Türkiye’yi 4 katı büyütmüşsek, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye’nin şaha kalkacağını biliyorlar. Yeni sistemde ayağımızdaki prangalardan kurtuluyoruz, bürokratik oligarşi kalkıyor. Çok daha hızlı bir büyüme yakalayacağız” diye konuştu.

“Antalya’nın amelesiyim”

“Ben Antalya”nın amelesiyim” diyen Menderes Türel, “Bundan şeref duyuyorum. Bizleri desteklemeseydiniz bu hizmetler hala bekliyor olurdu. İlk dönem 11 kavşak yaptım benden sonra gelenler 1 kavşak yapamadılar. Raylı sistem yaptık. Benden sonra 1 metre ekleyemediler. Göreve tekrar geldik 2’nci etap raylı sistemi rekor sürede bitirdik. Şimdi 3’üncü etaba başladık. 2019’dan sonra da metro gelecek.”

“Esnaf kazansın diyoruz olmaz diyorlar”

Esnafın turizmden istediği payı alması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Türel, “Zengin turist tarifeli uçak seferleri ile geliyor. Şimdi Demre-Kaş arasına da bir havaalanı yapıyoruz. Tarife sayısını artırıyoruz. Gazipaşa’yı daha önce yapmıştık. Böylece Antalya Türkiye’de üç havaalanına sahip tek kent oluyor. Zengin turist kruvaziyer gemileri ile geziyor. Kruvaziyer liman yapacağım diyorum, yaptırmayız diyorlar. Zengin turist yatla geziyor. Yat limanı yapacağım diyorum, yapamazsın diyorlar. Esnaf turizm pastasından payını alsın istiyoruz, hayır diyorlar. Yapılacak listeniz var mı onları yapalım dedim o da çıkmıyor. Dertleri bir şey yapmak değil.”

“Türkiye’nin şahlanışa geçeceği seçim”

“Bu seçim yapmak isteyenlerle yıkmak isteyenler arasında bir seçim” diyen Türel, “Sadece 5 seneyi değil Türkiye’nin 100 senesini belirleyecek, Türkiye’nin şahlanışına geçeceği bir seçim. Bir siyasi parti tercihinden öte bir memleket meselesi” ifadesini kullandı.