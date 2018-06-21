Türel çarşı esnafını ziyaret etti

Türel, esnafın daha çok kazanması için kent merkezini bir çekim alanına dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in esnafla buluşması devam ediyor. Başkan Türel, Doğu Garajı, Sinan Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi ve Sobacılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek, “bol kazançlar” diledi. Esnafın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Türel, esnafın turizm pastasından yeterli payı alabilmesini sağlamak ve kent merkezini bir cazibe alanına dönüştürmek için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

Sobacılar Çarşısı cazibe merkezi oluyor

Sobacılar Çarşısı’nı bir çekim merkezine dönüştürmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin 6 dükkân ve 1 kafeterya ile birlikte AESOB’a bedelsiz devrettiğini hatırlatan Türel, Sobacılar Çarşısı’nın Antalyalı esnafın yeni buluşma noktası olduğunu kaydetti. Başkan Türel, çarşı çevresini canlandırmak için Saat Kulesi ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki el sanatçılarını İsmet İnönü Kent Meydanı’na getirerek, modern şartlarda sanatlarını icra etmelerini sağladıklarını da anlattı. Antikacılar, sahaflar ve ayakkabıcı esnafı da Sobacılar Çarşısı’na taşıyarak, turistik bir cazibe oluşturmayı hedeflediklerini belirten Türel, yapılan bütün bu hizmetlerin Antalya’yı geleceğe taşıdığını, hem çarşı esnafının hem de Demirciler içi esnafının kazancını arttırdığını söyledi.

El sanatçılarından teşekkür

İsmet İnönü Kent Meydanı’ndaki esnaf ziyaretinde, el sanatçıları modern sergi alanına kavuşmaktan dolayı memnuniyeti dile getirerek, Başkan Türel’e teşekkür etti. Başkan Türel, daha sonra Antray’a binerek bir süre seyahat etti. Yolcularla sohbet eden Türel, 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin de başladığını, tamamlandığında Antalya’nın 55 kilometrelik raylı sistem hattına ulaşacağını dile getirdi.