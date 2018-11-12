Türel: “Çevreyi koruyarak muhteşem bir park yaptık”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Projesi kapsamında üstü park altı otopark olarak projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı'nda sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Biz çevreyi ne kadar güzel koruyarak, yerin altına muhteşem güzel bir otopark yapıp üstünü de yeşil bir alan haline getiriyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Üçgen mahallesinde bulunan Giritli Parkı'nı bulunduğu alana yapacağı altı otopark, üstü park olan proje için 11 Haziran 2017'de Üçgen, Cumhuriyet Mahallesi ve Şarampol Caddesi esnafının katımlıyla referandum yapılmış, referandumda bölge halkının projeye destek vermediği görülünce otopark projesinin ihalesi iptal edilmişti. Bu proje iptal edilse de bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Park'ta planlanan diğer otopark inşaatı hızla tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı projede, park ve peyzaj çalışmalarına geçildi.

Cumhuriyet Mahallesi yeni bir yaşam alanı kazandı

Kent yaşamında büyük bir ihtiyacı karşılayacak 307 araç kapasiteli otoparkın üstü tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlandı. Mekanik katlı park sistemine uygun bir şekilde tasarlanan proje, ihtiyaç dahilinde iki misli araç buradan istifade edebilecek şekilde hayata geçirildi. Çevreci proje ile Şarampol Caddesi'ne gelen ziyaretçiler, esnaf ve mahalle sakinleri otopark sıkıntısı yaşamayacak. Yeraltı otoparkının üstü de tamamen yeşil alan olarak değerlendirilecek. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, spor egzersiz alanı, 3 adet su havuzu, oturma alanları ile Cumhuriyet Mahallesi yeni bir yaşam alanı kazanacak.

Türel çevre eylemlerini hatırlattı

Başkan Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı devam toplantısında, Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı hakkında meclis üyelerine açıklamalarda bulundu. Bu otopark nedeniyle zamanında çevre katliamı yapmakla suçlandıklarını söyleyen Türel, “Çevre eylemi yapıp bizim bu inşaatı yapmamıza müsaade etmeyenler güvenlik güçlerince uzaklaştırılmıştı o alandan. Nereden nereye geldik” diye konuştu.

Muhteşem bir park yaptık

Başkan Türel, “Biz çevreyi ne kadar güzel koruyarak, yerin altına muhteşem güzel bir otopark yapıp üstünü de yeşil bir alan haline getiriyoruz. Bittikten sonra tabi bu suçlamaları yapanları ortalıkta görmek pek mümkün olmuyor ama bir gitsinler orada çevre neymiş, çevreye nasıl dikkat ediliyormuş örnek alırlar belki. Ondan sonra daha dikkatli konuşurlar. Dolayısıyla burası da güzel bir proje olarak tamamlandı. Hayırlı olsun.”