Türel, çiftçiye faydalı böcek dağıttı

Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar tarım sektörüne 210 milyon liranın üstünde bir yatırım yaptıklarını belirten Başkan Türel, çiftçiye TARSİM sigortasının önemini anlattı. Başkan Türel, üreticiye afete karşı Tarım sigortası alışkanlığını kazanmaları çağrısında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finike’de 13 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen hortum ve dolu zararından etkilenen çiftçiler için turunçgillerde unlubit zararlısına karşı avcı ve parazitoit böcek dağıttı. Başkan Türel, böcek dağıtımı programında yaptığı konuşmada, doğal afetlerin Allah’ın takdirinde yaşandığını belirterek, “Bunun önüne geçemiyoruz. İşte bu afetlere karşı bizler ancak tedbir almak suretiyle bir mücadele ortaya koyabiliyoruz. Tabi ki bu hortum felaketinde üreticilerimizin istemediği zararlar ortaya çıktı. Gerçekten devletimiz yaraları çok hızlı bir şekilde sardı. Biz afetin gerçekleştiği akşamın sabahında buradaydık daha sonra bakanlarımızla geldik bölgeye. Gerek AFAD’ın gerek Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle evi hortuma kurban giden kardeşlerimizi de sokakta bırakmayarak konteyner evleri anında bölgeye getirerek hiçbir kardeşimizi, çiftçimizi, vatandaşımızı aç açıkta, ortada bırakmama gayretini ortaya koyduk” dedi.

TARSİM alışkanlığını kazanın

TARSİM sigortalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Türel, “Artık TARSİM sigortasının geçmişe göre daha kolay yapılabilir hale geldiğini görebiliyoruz. Bu

sigortadan sakınıp her şeyi devletten beklediğinizde de devletin imkanlarının da bir yere kadar yetişebildiğini biliyoruz. Bu sigortayla afetlere karşı tedbir alma alışkanlığını ne olursunuz kazanalım çünkü bizim gücümüz de bir yere kadar. Çok güzel bir sözümüz var biz kışa göre hazırlık yapacağız yaz gelirse ne ala diyeceğiz. O yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi tarım sektörüne gerek afetle ilgili gerekse afetten sonra sürdürüyoruz. Malum daha önce Kumluca’da bu afette zarar gören çiftçi kardeşlerimize ciddi bir şekilde biyolojik mücadeleye yönelik desteklerimiz söz konusu oldu. Tabi örtü altında farklı bir mücadele, portakal bahçelerinde farklı mücadele yapılıyor. Şimdi bu yararlı böcekleri sizlere dağıtıp bahçenizdeki zararlılara karşı mücadeleyi güçlendirmiş

olacağız” dedi.

4 bin 700 ton kapasiteli soğuk hava deposu

Büyükşehir Belediyesi olarak her noktada vatandaşın yanında olmayı bir görev kabul ettiklerini, bugüne kadar belediyelerin tarıma destek verdiğinin görülmedini söyleyen Başkan Türel " Şimdi şükürler olsun artık hem Finike’mize hem de Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar yeni çıkan büyükşehir yasası ile hizmet imkanı söz konusu oldu. Tarım sektörüne desteklerimiz içerisinde hallerimizin yenilenmesinden, iyileştirilmesinden tutun ki Finike halinin hikayesini sizler çok iyi biliyorsunuz. Çağdaş bir halde artık üreticilerimiz müstahsil, komisyoncu gayet güzel bir hizmet veriyor.

Yapılamaz deniliyordu gerçekleşti. Şimdi sadece toptancı haller de değil Finike, Kumluca mezbahamız biliyorsunuz geçtiğimiz sene hizmete açıldı. Yalnız’da 4 bin 700 ton kapasiteli bir soğuk hava deposu inşaatı ihalesi EKAP ihale sistemine girdi. Soğuk Hava Deposunun ihalesini yapacağız. Yaz sonuna doğru temeli atarak kısa sürede tamamlarız. Bütün bunları üreticimizin rekabet gücü artsın, ürünü değer kazansın diye yapıyoruz. Şimdi büyükşehir belediyesi mezbahadan, soğuk hava deposuna, parazit dağıtımına kadar tarım sektörünün her noktasına katkı koyuyor”

210 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar tarım sektörüne 210 milyon liranın üstünde yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Türel, “Helali hoş olsun. Bir belediye olarak bu müthiş rakam. Eskiden bu işleri tarım müdürlüğü yapardı. Şimdi o günler geride kaldı. Sadece Büyükşehir Belediyesinin yaptığı kapalı devre sulama sistemleri ile ekilebilir alanlardaki verimlilik yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi DSİ ile yaşanan bir sorun nedeniyle Finike’de sulama kooperatifini devir alıyor çiftçimize hizmet verecek hale getiriyor. Bu da kanayan yaraydı Finike’de. Yetmiyor artık sulama sistemiyle çiftçiye elektrik bedava diyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. 2009’da Antalya’da birileri çıktı herkese bedava elektrik vaat etti. Ne oldu bedava elektrik hikaye oldu. Ama biz söyledik mi yaparız. 2014’te bedava elektrik dedik. Söz verdik. Bir sözü Menderes Türel veriyorsa evelallah bunun gereği yerine gelir ve netice alır. 7 bin 500 çiftçimiz sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor ve bunu yaygınlaştıracağız. Sulama suyu 30 TL ise 15 TL. Büyükşehir katkısı ile fatura 15 TL’ye düşüyor. Senede 8 milyon TL’lik elektrik desteği veriyoruz helali hoş olsun. Daha da artıracağız." dedi.

1 ayda dağıtacağız

Unlu bite karşı olan avcı böcekler bu sorunun çözümünde bir rol oynayacak ama önemli olan bu farkındalığı oluşturmak.

Doğal dengeyi bozmadan çevreyi bozmadan insan sağlığını koruyarak bunu yapacağız. İlk olarak zarar gören Finike ilçemizde 26, Kumluca ilçemizde 87, Demre’de 43 çiftçimizi seralarındaki haşerelerle mücadele için tam 30 bin adet sarı mavi yapışkan tuzak dağıttık. İlk yaptığımız buydu. Finike ilçemizde de hortum felaketinden zarar gören 48 çiftçimize ait 27 bin 852 narenciye ağacında unlu bit zararlısına karşı biyolojik mücadele amacıyla da bir çalışmayı başlattık. Bu amaçla da bugün burada zarar gören çiftçilerimize 278 bin 520 adet avcı böcek ve 557 bin 40 adet de parazitoit böcek dağıtımına başlıyoruz. Bu proje kapsamında unlu bit zararlısının gelişme durumuna

göre yaklaşık bir aylık sürede bu dağıtımı da tamamlayacağız”

Türel faydalı böcek kutusunu astı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirten Başkan Türel, “Biz sizin derdinizle dertleniyoruz. Sizin derdinizle yatıyoruz. Sizin

derdinize derman olmak için kalkıyoruz. Gece gündüz de bu hizmetleri yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tarım bizi ilgilendirmez, sanayi bizi ilgilendirmez

demiyoruz. Bizim bu işlerde ne işimiz var. Biz yol yaparız, park yaparız, su yaparız, arıtma yaparız, kanalizasyon yaparız demiyoruz. Gündoğmuş’ta 35 km dağın başında

ekmek bekleyen amcamıza her gün ekmek götürüyoruz. Finike’de sosyal yardım ihtiyacı duyan bir sürü vatandaşımıza yaklaşık 700’ün üzerinde vatandaşımıza sosyal yardım kartı dağıtıyoruz. Demre Yavu’da 20 yaşında gelin girdiği evde suyu kuyudan kullanan Fatma ninemize 66 sene sonra 86 yaşında dağın başına suyu da götürüyoruz. Bizim farkımız bu. Herkesin derdine dert edinen bir belediye başkanı olarak sizlere desteğimiz daima sürecektir” dedi. Başkan Türel konuşmasının ardından çiftçiye böcek dağıttı.İçerisinde faydalı böceklerin bulunduğu biyolojik mücadele böcek kutusunu ağaca astı.