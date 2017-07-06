Şırnak Belediyesine atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu’nun danışmanı olarak görevlendirilen Menderes Türel, Antalya’dan ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, işadamları ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grupla ziyaret gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Cizre ilçesine geçen Türel ve beraberindekiler, Nuh Peygamber Türbesi, Mem-u Zin Türbeleri’ni ziyaret etti.

Son toplantısını Cizre Öğretmenevi’nde gazetecilerle gerçekleştiren Başkan Menderes Türel, mezhepsel dinsel, bölgesel ayrımcılığı reddettiklerini belirterek, bu sorunların derin bir geçmişinin olduğunu vurguladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kayyum danışmanı olarak görevlendirildiği Şırnak Belediyesinin yanı sıra kent merkezi ve Cizre ilçesindeki temaslarını tamamladı.

"Cizreliler 15 Temmuz gecesi mesajı verdi"

Bu milletin birliği ve beraberliğinin tüm oyunları bozduğunu aktaran Türel, "Bu devleti ayakta tutan büyük millettir. 15 Temmuz akşamında Cizre köprüsünden asker kılığına girmiş 600 FETÖ’cüye o köprüyü dar eden Şırnaklılar, Cizreliler bu milletin beraberliğini bir sene önce Kürdüyle, Türküyle Lazıyla, Çerkeziyle o akşam teyit etmişti. Bu büyük millet içinde Türk, Kürt ayrışması hiçbir zaman olmamıştır. Biz et ve tırnak gibiyiz, aslında budur bizim gücümüz. Ama bu ayrılıkları biz zenginlik olarak görürken, birileri bölme parçalama senaryolarıyla, dizginleri dışarıda tutanların ortaya koyduğu senaryolar hep ayağımız prangalar olmuştur. Bugün terörle mücadele güçlü şekilde veriliyor" diye konuştu.

"Burada amacımız sadece su sorununu çözmek değil"

Şırnak’ta 16 Nisan referandumunda yüzde 46’lık ‘evet’ oyu çıktığını kaydeden Başkan Türel, "Çok önemli bir mesaj. Bu cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın ortaya koyduğu politikaların zamanla toplusal teyidini gösteriyor. Şırnak’taki oyumuz yüzde 13’tü, şimdi yüzde 46 ‘evet’ çıkıyor. Terörü dünyada yok etmiş hiçbir ülke yok. Kimsede sıfırlayamamıştır. Ama terörü minimize edebilirsiniz. Terörü yalnızlaştırabilirsiniz. Terörün tek çözümü bu. Bunun anahtarı toplumsal mutabakatı sağlamaktır. AK Parti 16 senedir bununla uğraşıyor. Terör örgütü artık dağa gönderecek gençleri artık bulamıyor. Kürt halkının sempatisi yüzde 75’lerdeyken artık yüzde 25’lere düşmüş. Çok iyi bir noktaya gidiyoruz. Burada kurmaya çalıştığımız kardeş ilişkisi sadece Şırnak’ın su sorununu çözmeye yönelik değildi. Bu vesileyle dostluğumuzu kardeşliği pekiştirmek birlik beraberliği ortaya koymaktır" ifadelerine yer verdi.

"Şırnak’ta bulunmamız işaret fişeğidir"

Türel, belediye olarak her yıl binlerce kişi için Çanakkale Şehitliği’ne gezi düzenlediklerini belirterek, "Bu sadece bir turist gezisi değildir. Kürt Mehmet, Laz Temel, Çerkez Ethem de orada yatıyor. Bu insanların hepsi ellerinde Kuran-ı Kerim okuyarak şehit oldular. Çanakkale, bu milletin büyüklüğünün, milli birliğinin, beraberliğinin en büyük göstergesidir. O nedenle oraya Avrupa’nın en büyük bayrağını çektik. Bunlar işaret fişeğidir. Şırnak’ta bulunmamız önemli bir işaret fişeğidir. Bu milletin birliğini, beraberliğini pekiştirmek içindir. Bu meseleleri siyasallaştıranlar yanlış yoldan gidiyorlar. Memlekette bir siyaset vardır o da milletin birliği ve beraberliğidir. Buna gayret edenleri iyi tespit etmemiz lazım. Bunu AK Partili biri olarak değil milletin bir ferdi olarak söylüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Şırnak’a kötülük olsun diye bir karar almaz"

Şırnak’ın il statüsünün değiştirilme çalışmalarıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Türel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu birlik beraberlik, kardeşlik güçlenerek devam ediyor. Artık terör örgütünün sempatisi yüzde 25’lere geriledi. Halkımıza da söyledim, ’Burayla ilgili cumhurbaşkanımız ne karar veriyorsa size kötülük olsun diye karar vermez, mutlaka arkasında halkın menfaati vardır’ dedim. Bugün göremeyebilirsiniz. Biz Şırnak’a kötülük olsun diye karar alacak siyasi iktidar olamayız. Mutlaka Şırnak için bir faydası vardır. O nedenle partimizin samimiyetine sonsuz itimadım var. Hayırlısı neyse o olur" açıklamasını yaptı.

"Şırnak ile Mostar’da yaptığımız aynıdır"

Şırnak’a güçlerinin yettiği oranda yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Türel, "15 milyonun üzerinde bir yatırım yapmışız. Üzerine yatırım yapmaya devam edeceğiz Mostar’a bir Antalya öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Bir ay sonra Kosova’da olacağım. 100 çocuğumuzun sünnet törenine katılacağım. Kültürümüze yaşatmak için o yurda ihtiyaç var. Bir milleti bölüp parçalayacaksanız, 50 stratejik plana ihtiyaç yok. Bunun iki yapılması gereken stratejisi var, mili ve manevi değerlerinden uzaklaştırırsak o toplumu bölüp parçalamak çok kolay. Türk milletinin varlığını devam ettirdiği topraklarda oynanan oyun budur. Muhafazakarlık ailede başlar. Ailenin olmadığı yerde muhafazakarlık olmaz. Ailenin gelenek ve görenekleriyle sağlam yapıda oluşması güçlü milleti oluşturur. Aile gelenek görenek ve millet. Bu milletin sıkı bir şekilde bir arada tutulmasını sağlayan dindir. Din toplumsal bir çimentodur. Son başlıkta güçlü devletle biter. Güçlü devlet istemiyorsan bunun tersini yapacaksın. Bizim bugünde Şırnak’ta yaptığımızla Mostar arasında yaptıklarımızda fark yoktur" dedi.

Belediye başkanlarından gelen talepleri derleyip toparladıklarını ifade eden Türel, Şırnak’a bir kız öğrenci yurdu yapılması noktasında planlamaya başlayacaklarını kaydetti.

Eleştirilere cevap verdi

Antalya’nın kaynaklarını Şırnak’a harcandığı şeklinde yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Menderes Türel, "Vatandaş nezdinde hep çarpıtılmaya çalışıldı. Biz bunları hep insanlık adına yapıyoruz. Belediye hizmetinin olduğu yerde siyaset olmaz. Ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Ne diyorlarsa desinler hiç umurumda değil. Bu milletin bekası için çalışıyorum. Bu işlerin hiçbirinin arkasında siyaset yapmıyorum. Ama bunun arkasından siyaset üretmeye çalışanlar yanlış yerde duruyorlar. Bu iş akıllı politikacının işi değil. Siyaset yapanlar zaten sandıkta en iyi cevabı alıyorlar. Biz burada Antalya’nın kaynaklarını sadece Antalya’da değil, huzur ve barış olmazsa Antalya da olmaz, Şırnak da olmaz. Güvenlik olmazsa Ankara da, İstanbul da, Van da, Edirne de olmaz. Antalya’nın parasını Antalya’ya harca. Güvenlik olmazsa nasıl yatırım yapacağız? Biz huzur barış kardeşlik birlik beraberlik için bunları yapacağız ki Antalya’da da hizmetlerimizi daha güçlü şekilde yapalım" değerlendirmesini yaptı.

Danışmanlıkta tercihinin Batman olduğunu aktaran Türel, "Denizli Büyükşehir Belediyesi, Batman’ı alınca ben de Şırnak’ tercih ettim. Hiç pişman değilim. Şırnak Kadın Kolları Başkanımız Hatice Atan’ın da rolü büyüktür" diye konuştu.

"Kendini gizleyen örgütü çözüyoruz"

"40 senedir bu devletin içine sirayet etmiş bir cereatı temizlemekten bahsediyoruz" diyen Türel sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkesi kandırarak her yere ahtapot gibi sarılmışlar. Birkaç ayda bir senede bitmesini beklemek hayalperestlik olur. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bütün maharetleri kendini gizlemek olan bir örgütü yok etmeye çalışıyoruz. ByLock mahrem imamlar çözülüyor. Çözüle çözüle gidiyoruz."

Türel’e, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’de eşlik etti. Rıza Sümer, Şırnak’ın il statüsünün değiştirilmesi için alınmış bir karar olmadığını vurgulayarak, değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti.