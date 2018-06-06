Türel: “Destek Sizden Hizmet Bizden”

Antalya Büyükşehir Belediyesi iftar sofrası, Korkuteli’nde kuruldu. İftara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve vatandaşlar katıldı. Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel, iftardan önce yeni Korkuteli Belediye Başkanı İrban’ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Çavuşoğlu’ndan müjdeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilçeye bir hükümet konağı yapılacağını müjdeledi. Çavuşoğlu, ilçe halkının TOKİ isteği olduğunu belirterek, "Korkuteli’ne TOKİ’yi getireceğiz" dedi. Korkuteli’nde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Korkuteli-Elmalı duble yol çalışmaları hızla ilerliyor. Elmalı-Finike-Kumluca tarafındaki yolu da duble yol yapıyoruz. Elmalı’dan Kaş ve Kalkan’a yol projemiz hazır. Yine Demre-Kaş tarafına Batı Antalya Havalimanı’nı yapacağız. Antalya’nın 3’üncü havalimanı olacak. Antalya-Alanya otobanı, Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projesi, Akdeniz sahil yolu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da seçim beyannamemizi açıklarken bunları söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul’dan sonra en çok Antalya dedi. Çünkü Antalya’da çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

Korkuteli’ne doğalgaz da getirileceğini belirten Çavuşoğlu, bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararının alındığını söyledi.

Başkan Menderes Türel de konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli’ne yaptığı yatırımları anlattı. Türel, “Göreve geldiğimizde Fatih Caddesi, Otogar ve Toptancı Hal tıkanmıştı, kilitlenmişti. Başlamış ama yarım kalmış, yılan hikâyesine dönmüştü. Göreve geldik. Çok kısa sürede Fatih Caddemizi Korkuteli’nin girişine yakışır bir hale getirdik. Otogarımızı açtık. Toptancı Halimizi hizmete sunduk. Sizler destekleyip bizler göreve gelmemiş olsaydık hala bu hizmetleri belki de bekliyor olacaktı. Ve işte Korkuteli’ye hizmetlerimiz altyapısı ile üst yapısı ile bütün hızıyla devam ediyor. İşte hastanemiz hizmete girdi. Ama önündeki yol mutlaka yapılmalıydı. Önce alt yapısını bitirdik. Şimdi sıcak asfaltı bitti, bordürleri döşeniyor. Böylece Uzunoluk köprüsünden, Çayırlı camiine ve hastaneye kadar olan asfalt çalışmamızı da tamamlıyoruz. Bayramdan önce bitecek. Tozdan topraktan Korkuteli’yi kurtarmış olacağız."

Korkuteli’ne 200 milyonluk yatırım

Göreve geldikleri günden bu yana Korkuteli’ne 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Türel, “Şimdi seçim zamanındayız bol bol vaatler uçuşuyor. 2009’da büyükşehir seçiminden önce Antalya’da yaşadık mı yaşadık. Bedava elektrik dediler, bedava elektriği unuttular, suyu en pahalı kullanan il yaptılar. Biz çiftçiye bedava elektrik dedik. Sulama suyunda sadece Korkuteli’nde 2 bin 700 çiftçimiz sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor. Biz söz verdik mi yaparız. Bizim farkımız bu. Siz bizleri desteklediğiniz müddetçe gece gündüz çalışarak hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. Destek sizden hizmet bizden."

İftarın ardından Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Korkuteli Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yapan Başkan Türel, Korkuteli MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti. Türel, daha sonra Antalya’ya dönerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaleiçi’ndeki Karatay Medresesi’nde gerçekleştirilen Ramazan sohbetlerine katıldı.