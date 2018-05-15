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15 Mayıs 2018 12:39

Türel Duraliler sakinlerinin sorunlarını dinledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez İlçesi Duraliler Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Türel Duraliler sakinlerinin sorunlarını dinledi

15 Mayıs 2018 12:39


Duraliler Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Türel Duraliler’in başta imar olmak üzere, sorun ve taleplerini dinledi. Mart ayında Duraliler’de sorunu çözülen 281 hak sahibine tapularını verdiklerini hatırlatan Başkan Menderes Türel, “Kalan kısımla ilgili yeni imar düzenlemesini orman sınırlarıyla ilgili sorunu ortadan kaldırdığımızda ele alacağız. Orman Bakanlığı ile bu konuda yıllardır devam eden bir dava süreci var. Önce bunun sonucunu almamız gerek. Aksi yapacağımız çalışmada netice almamız mümkün değil. Merak etmeyin sorununuzu çözeceğiz. Öncelikle şu süreci görelim” dedi.



Çevreyolu değer artırdı


Başkan Türel, bölgede yeni yapılacak planlamada sosyal donatı alanları ile ilgili sorunu da plan tekniği içinde çözeceklerini anlatarak, orman alanlarını da yeşil alan olarak değerlendirerek sosyal donatıdaki yeterli araziyi yakalayacaklarını kaydetti. Türel, sosyal donatı konulmadan yapılan planlamanın mahkemeden döneceğini anlattı. Batı Çevreyolu’nun bölgedeki arazi değerlerini artırdığına dikkat çeken Türel, “Çevre yolu inanılmaz bir değer getirdi. Dolayısı ile her çevre yolunun etrafındaki ticari planlanan parsellerin mülkiyet değerleri eve göre kat ve kat fazladır. Bunu unutmayın” diye konuştu.




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