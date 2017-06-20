Türel gönül aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez İlçesi Yeni Mahalle’de kurulan iftar yemeğine katıldı. Türel, sıraya girerek, yemeğini aldı ve konuk olduğu bir masada vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar sofrasında vatandaşlarla sohbet eden Türel, sorun ve taleplerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu. Türel, yoğun sevgi gösterisinde bulunan Kepezlilerle öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Ali sevince boğuldu

Başkan Menderes Türel, iftar sofrasına beraber oturduğu Ismahan Yağız’ın daveti üzerine evine konuk oldu. Ismahan Yağız’ın 30 yaşındaki engelli oğlu Ali, Başkan Türel’i görünce heyecanlandı ve büyük bir sevinç yaşadı. Ali ile yakından ilgilenen Türel, sohbet etti, ihtiyaçlarını ve durumunu sordu. Başkan Türel, bürokratlarına, Ali’nin ihtiyaçlarının karşılanması ve engellilere yönelik hizmetlerden faydalanması için ne gerekiyorsa yapılması talimatı verdi.

Elleriyle kahve yaptı

Başkan Türel, Ismahan Yağız’ın evinden çıkarken, balkondan kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan Müslüm Kama adlı gençle esprili bir diyaloga girdi. Kama, Türel’i evine kahve içmeye davet etti. “Kendi ellerinde yapacaksan gelirim” diyen Başkan Türel, yaparım sözü alınca Müslüm Kama’ya konuk olarak, ev halkı ile sohbet etti. Müslüm’ün kendi elleriyle yaptığı kahveyi getirmesiyle, neşeli anlar yaşandı. Başkan Türel, daha sonra balkondan kendisine seslenen Hatice Kapsız’ın yanına giderek, hal ve hatırını sordu.

Ramazan çarşısı’nı gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlik alanını ziyaret etti. 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Türel, Ramazan Çarşısı’nı gezen Rus misafirlerle sohbet etti. Daha önce de Antalya’ya geldiklerini belirten Rus turistler, her geçen gün değişen ve gelişen Antalya’yı çok beğendiklerini ifade etti.