Türel, güreşçilerden yeni şampiyonluklar için söz aldı

Kırkıpınar Yağlı Güreşleri’nde takım olarak şampiyon olan ASAT Güreş Takımı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti. Kırkpınar’da üst üste 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren genç şampiyonları göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutlayan Başkan Türel, şampiyonluklar beklediğini de belirterek genç sporculardan söz aldı.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Takımı sporcuları ile Kırkpınar’da başaltıdan baş pehlivanlığa çıkarak Türkiye’nin en genç başpehlivanın ünvanına sahip olan Cengizhan Şimşek ve Roma’da yapılan Avrupa Genç Bayanlar Şampiyonası’nda 55 kiloda 3. olan Eda Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ASAT Spor Kulübü Başkanı Faruk Karaçay, ASAT Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa’nın yanı sıra ve genç güreşçiler katıldı.

Türel yeni şampiyonluklar için söz aldı

Kırkpınar’da 4 yıldır takım olarak şampiyon olan ASAT Güreş Takımı sporcularını kutlayan Başkan Menderes Türel, “Çok çalışacağız. Bu spor işi çok çalışmadan olmuyor. Ben her sabah yine 1,5 saat spor yaptım. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye her zaman spor yapmaya çalışıyoruz. Ben de eski bir sporcu olarak söylüyorum sporun esası çok çalışmak. Düzenli bir yaşamınızın olması ve kendinize iyi bakmanız önemli. Kendi performansınızı en iyi kendiniz ölçersiniz” dedi. Başkan Türel, daha nice şampiyonluklar beklediğini de dile getirerek genç sporculardan söz aldı.