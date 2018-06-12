Türel: “Kandil’e Türk Bayrağı’nı dikeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti’nin Kepez Kanaat Önderleri buluşmasında konuştu. “Türkiye’nin bugün istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği süreçte harekete geçmeliyiz” diyen Türel, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte birçok seçim yaşadım, ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli seçimidir dediğine şahit oldum. Mücadele bir iktidar olma mücadelesinden ibaret değil, bugünkü mücadelemiz Türkiye’yi teslim almak isteyenlere karşı bizim teslim etmeme mücadelemizdir. İkinci bir Kurtuluş Savaşı diyor iken bunları ifade etmeye çalışıyoruz.”

“En çok büyüyen ülkeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin 16 senede 4 kata yakın büyüdüğüne dikkat çeken Türel, “G20 ülkeleri içerisinde en çok büyüyen ülkeyiz. Bütün dünya ülkeleri içerisinde 17 en büyük projenin 10 tanesi Türkiye’de yapılıyor. Türkiye düşmanları bunları istemiyor. Antalya’mızda açılışlara temel atma törenlerine yetişemiyoruz. Bunlar AK Parti iktidarlarıyla milletin desteğiyle gerçekleşiyor. Ama ülkenin kalkınmasını istemeyen Türkiye düşmanları bunun önüne geçmek için oyunlar, tezgahlar, kumpaslar senaryolarla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti iktidarını memleketin başından uzaklaştırmak istiyorlar” diye konuştu.

“İktidar mücadelesi değil beka mücadelesi”

Mücadelelerinin iktidar olmaktan öte bu devleti ve milleti başka güçlere teslim etmemek üzerine olduğunu vurgulayan Türel, şunları aktardı:

“Türkiye’ye yönelik hain girişimleri şöyle bir hatırlayın. Önce Gezi olaylarını yaşadık. Arkasından 17 Aralık ses montajları ve yargı darbesiyle Cumhurbaşkanını tutuklamak görevinden uzaklaştırmak ve ülke yönetimine anti demokratik bir şekilde el koymayı amaçladılar. Bugün yurt dışında olan Zekeriya Öz denilen hain, orduyu nasıl diz üstü çökerttiysem Erdoğan’ı da çökerteceğim diye geziyordu. Yine kesmedi Bu sefer sizlerin milletimizin vergileri ile alınmış tankımızla, topumuzla, uçağımızla bombamızla namluyu millete yönelttiler. 250 kardeşimiz şehit oldu Neydi dertleri Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye bu millete ne yaptı. Bu milleti kalkındırdı, güçlendirdi. Güçlü bir Türkiye istemeyenler önünde hep engel olarak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını gördü. Ama unuttukları bir şey vardı bu milletin büyüklüğü. Bu millet o hainlere hiçbir olayda fırsat vermedi. Hiçbir seçimde onlara imkan tanımadı.”

“Tek amaçları Erdoğan’ı seçtirmemek”

Güçlü Türkiye istemeyenlerin amaçlarının AK Parti iktidarından önce olduğu gibi yeniden dizginleri ele almak olduğuna işaret eden Başkan Türel, şöyle konuştu:

“Dertleri geçmişte olduğu gibi el pençe divan duran liderleri önlerinde görmek. Onlar eski Türkiye’de kaldı. Artık Türkiye’de diklenmeden dik durmayı başaran bir Recep Tayyip Erdoğan, millet ve yeni Türkiye var. Bugünkü yarış Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi veya seçtirilmemesi meselesi. Diğer adaylardan her hangi birinin Cumhurbaşkanı olması meselesi değil. Eğer 15 Temmuz’da başarsalardı sınır boyunda bekleyen işgal güçleri bugün Allah korusun belki bizleri kendi egemenliği altına almıştı.”

“Darbe ile yapamadıklarını ekonomi ile yapmaya çalışıyorlar”

Başkan Türel şöyle devam etti: “Darbe ile yapamadıklarını, gezi eylemleriyle yapamadıklarını bugün döviz spekülasyonuyla ekonomide kriz yaratarak yapmaya çalışıyorlar. Çünkü seçmen tercihini en belirleyici unsur ekonomidir. Amaç döviz spekülasyonuyla ülkeyi ekonomik kaosa sokup hedeflerine ulaşıp, Tayyip Erdoğan’a seçim yenilgisi yaşatmaktı. Onu da başaramayacaklar Allah’ın izni ile.”

“Kandil’e Türk Bayrağı’nı dikeceğiz”

Televizyonlarda dezenformasyon kampanyaları yürütüldüğünü söyleyen Türel, “Dün Türkiye’de güya saygın geçinen gazetecilerden bir tanesi ne diyor biliyor musunuz? Türkiye Kandile bayrak dikerse bu AK Parti’nin sonu olur diyor. Yazıklar olsun size ya. İşte onların derdi Türk Bayrağını Kandil’de dalgalandırmamak. Allah’ın izniyle onu da dikeceğiz. Çünkü bu büyük millet var. Bu büyük milleti yıkamayacaklar. Yeter ki biz sağlam duralım biz dik duralım biz çok çalışalım” dedi.