Türel: “Kapalı Yolu da düzenleyeceğiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB’un Şarampol Kapalı Yol esnafına yönelik düzenlenen Esnaf Buluşma Kahvaltısına katıldı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları ve cadde esnafının katıldığı kahvaltıda konuşan Başkan Türel, Antalya’da ticaretin, ekonominin, sosyal hayatın, gelişmesi için bir çok yatırım yaptıklarını belirtti. Antalya’nın her caddesini ayrı ayrı ele alarak, tarihi caddeleri eski günlerindeki şaşalı günlerine döndürmek istediklerini vurgulayan Türel, “İşte Şarampol’de ‘Efsane geri dönüyor’ dedik, güzelleştirmesini tamamladık. Ama bir yeri yapmak yetmiyor, istenilen ticari canlılığa kavuşmasını sağlamamız gerekiyor. Şarampol Şenlikleri düzenledik. Bunu geleneksel olarak her sene sürdüreceğiz” dedi.

Türel, Şarampol Caddesi’nde Ramazan boyunca mübarek ayın manevi havasına uygun etkinlikler düzenleyeceklerini de kaydetti.

“Kapalı yol bölümünü yenileyeceğiz”

Kapalı Yol esnafının, ‘bu caddenin hali ne olacak” diye merak içinde olduğunu belirten Başkan Türel, “Kapalı Yol’da bizden önceki dönemde bir düzenleme yapıldı. Tabi ki her geçen gün ihtiyaçlar değişiyor. Çağın modern güzelliklerine göre geleneklerimize bağlı bir takım talepler çıkıyor. O yüzden Şarampol Kapalı Yol bölümünün yeniden yenilenmesi zamanı gelmiştir. Seçimlere 10 ay var. Bu süre içerisinde bir proje ve ihale süreci ile projelerimizi hazırlayacağız. Allah nasip ederse yeniden aday olduğumuzda, yeniden başkan seçildiğimizde bu bölümü de 2019 Martından sonra yapacağız.”

Şarampolde önemli bir yaşam hareketliliğinin söz konusu olduğunu kaydeden Türel, “Bu daha da güçlenecek. O turist bu dükkana girecek. 2019’dan önce Ali Çetinkaya Caddesi ile devam ettirerek Kaleiçi ve Balbey’le kent merkezini müthiş bir cazibe alanına dönüştüreceğiz. Bunları sizin için yapıyoruz” diye konuştu.

Hizmetlerimizin gerçek mimarı sizlersiniz

Esnafa destekler için teşekkür eden Başkan Türel, “Siz bizi desteklemeseydiniz, Antalya belki bu hizmetleri hala bekliyor olacaktı. Uzun yıllar Antalya’ya bu hizmetler gelsin diye bekledik. Antalya’ya köprülü kavşak yokken biz yaptık. Modern, çağdaş raylı sistemi getirmek bize nasip oldu. Raylı sistem üçüncü etabı yapıyoruz. Bu sizi de ilgilendiriyor. İnşaatı yakında başlayacak. Kent merkezine insan sirkülasyonunu artıracak. Artık raylı sisteme Varsak’tan bindiğinizde Kalekapısı’na çok rahatlıkla gelebileceksiniz. Eski nostalji Tramvayı da gidiş geliş olarak iki hatta çıkartıp oradaki bütün sistemi de araçları ile birlikte yenileyeceğiz. Dünyanın en modern çağdaş araçlarıyla nostaljik görüntüsünden kurtarmış olacağız. Bu hizmetlerin gerçek mimarları olan sizler bunları hak ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.