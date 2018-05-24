Türel: “Konyaaltı Sahili halka kapatılacak diyenler nerde”

Konyaaltı sahili bir dünya cenneti oldu. Tamamen halkın kullanımına açık. Bu iddialarını ortaya koyan siyasiler hiç mahcup olmuyorlar mı, hiç utanmıyorlar mı?” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir televizyon programında Konyaaltı Sahili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konyaaltı’na dünyanın en güzel sahil projesini yaptıklarını belirten Başkan Menderes Türel, “Konyaaltı sahili halka kapatılacak iddialarını ortaya koyanlar, gelsinler şimdi görsünler. Konyaaltı sahili bir dünya cenneti oldu. Çok güzel olacağını bildikleri eleştirdiler. Halkımız açılan bölümlere akın ediyor. Eskisi gibi karpuz kesiyorlar. Pikelerini serip orada yaşıyorlar. Tamamen halkın kullanımına açık bir yaşam merkezi oldu. Hani halka kapatacaktık. Bu iddialarını ortaya koyan siyasiler hiç mahcup olmuyorlar mı, hiç utanmıyorlar mı? Bu söylediklerini Konyaaltı’na gelenlere göstereceğim. Çünkü siyasiler artık her söyledikleri sözün bir gün halk tarafından önüne konulacağını görsünler. Sorumsuzca atıp tutmasınlar” diye konuştu.

Sahil Antalya Yaşam Merkezi

Projenin adını ‘Sahil Antalya Yaşam Merkezi koyacaklarını’ ifade eden Başkan Türel, “Dolayısıyla orası artık bir plaj olmaktan öte bir yaşam merkezi. Bizi orada ağaç kesmekle, yeşil alanı katletmekle suçladılar. Eski ağaçları aynen koruduk üstüne de 5504 yeni ağaç diktik. Ne oldu. O iftiraları atanlar Konyaaltı sahilini şimdi gezecekler. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, peyzaj alanları her şey var. Çocuk oyun alanları, macera parkları, basketbol

sahaları, tenis kortları. Yaşam alanı diye onun için söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Akıllı yönetim anlayışı”

Akıllı yönetim anlayışını Türkiye’de ilk defa Konyaaltı Sahili Projesi’nde sergileyeceklerini anlatan Menderes Türel, “Antalyalılar Varyantın başından Konyaaltı’nın sonuna kadar artık toplu ulaşım araçlarımızla ücretsiz ringlerimizle istedikleri noktalara gidebilecekler. ANTBİS’le bisikletlerini alıp sahilin istediği noktasına park edebilecek. Çevre Bakanlığımızın Sıfır Atık Projesini burada uygulayacağız. Çocuklar için güvenlik bilezikleri olacak. Akıllı telefona sistemi indirenler çocuğun koluna güvenlik bileziğini taktıktan sonra nerede ne yaptığını anında görebilecek. Çocuğumun başına ne geldi endişesi yaşamayacak. İşte böyle bir akıllı yöneyim anlayışı.”

Konyaaltı Sahili için belediye meclisinden yönetim planı geçirdiklerini kaydeden Türel, Konyaaltı’nda canlı müziğin olmayacağını, 12’yi bir geçe açık havada müziğin de yasak olacağını vurguladı.

“Heykeli dikilecek insanlar”

4 kilometrelik sahil bandında Antalya- Burdur yolu kadar yağmur suyu drenaj kanalları ve kanalizasyon yaptıklarını anlatan Başkan Türel, “Tüm bunları 5 ay gibi bir sürede yapmak bir dünya rekorudur. Zaten önce yapamayacağız, yetiştiremeyeceğiz zannettiler. Yalanlar, iftiralar, gazetelerde okuduk. Belediye şirketimiz ANTEPE’nin başında Bahadır Yantaç var. Yantaç ekibiyle birlikte bu projeyi kısa sürede bitirdikleri için heykeli dikilecek insanlardır. Antalya tarihinde yerlerini almışlardır. Bütün emeği geçen proje grubundaki kontrol mühendisi, işçi, emekçi kardeşlerimizin hepsini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Protesto edenler nerede”

Bir sabah Konyaaltı Sahili şantiyesini ziyareti sırasında başına gelen bir olayı da paylaşan Türel, “Çalışan bazı arkadaşlar yolumu çevirdiler. Hayırdır dedim. Bu proje olmasın diye protesto yapanlar varmış onlara biz buradan ekmek yiyoruz ekmeğimizden mi etmek istiyorsunuz bize diye hesap soracağız dediler. Aman ha dedim geri çekilin dedim. Çünkü bir gitseler arbede olacak. Ve o protesto edenler şimdi nerede” dedi.