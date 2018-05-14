Türel: “Mavi Ev ile gurur duyuyorum”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de büyük ses getiren Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi “Mavi Ev”de görev yapan personele “Uygulamalı Demans-Alzheimer Hasta Yaklaşım Eğitimi verildi. Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği’nin yetkisi dahilinde, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Ana Bilim Dalı yürütücülüğünde, uzmanlar tarafından verilen eğitim personele önemli katkı sağladı.

Yaşlanma ve Yaşlılık, Alzheimer Hastalığında Bakım ve Çevre Düzeni, Bakım ve Teknoloji, Alzheimer Hastaları ile İletişim, Kuşaklar Arası İlişkiler, Parkinson Demansı, Bakım Modelleri gibi birçok konuyu kapsayan eğitimi başarıyla tamamlayan personele törenle sertifikaları verildi. Mavi Ev’de düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Mavi Ev Bilimsel Proje Yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Tufan, Gerontolojide dünyaca ünlü isimlerden Victoria Üniversitesinden Prof. Dr. Terence Seedsman, Mavi Ev hasta ve hasta yakınları ile Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı. Törenden önce Başkan Türel ve katılımcılar, Mavi Ev sakinleri ile birlikte egzersiz yaptı.

"Hasta sayısı artıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Mavi Ev Projesi’nin sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa’nın da en önemli Alzheimer merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Türkiye çapında büyük ses getiren Mavi Ev Projemizle pek çok ödüle layık görülmenin onurunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Antalya’mızda 54 bin Demans 24 bin de yaklaşık Alzheimer hastası var ve bu rakam gün geçtikçe de artıyor. Buna elbette duyarsız kalamazdık” şeklinde konuştu.

“Mavi Ev ile gurur duyuyorum”

Türel, “Benim babam da Alzheimer hastasıydı. Hasta ve hasta yakınlarının bu süreçte neler yaşadığını en iyi bilenlerden biriyim. Antalya’da böyle bir merkezin eksikliğini de hep hissetmişimdir. Bu nedenle Antalya’da geç kalınmakla birlikte Mavi Ev’i hayata geçirip hizmete sunduğumuz için, yüzlerce hasta ve yakınına umut olabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum.”

“Eğitimleri önemsiyoruz”

Alzheimer hastalığının oldukça zor bir hastalık olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “Hastalar ve yakınları bu süreçte doğru yönlendirilip, tedavileri doğru yapılırsa yaşanan sorunları en aza indirmek mümkün. İşte bunun en güzel örneği Mavi Ev oldu. Hastalarımızın uzmanlarımız tarafından takip ve tedavileri yapılırken, hasta yakınları da burada eğitildi. Öğrendikleri sayesinde daha az sorun yaşadılar” dedi.

Sertifikalarını verdi

Mavi Ev’in başarısındaki en büyük payın Prof. Dr. İsmail Tufan ve uzman kadroya ait olduğunu belirten Türel, “Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir kahraman kurtarır, bir kahraman bir savaş kurtarır. Bizim kahramanımızda İsmail Tufan hocamız. Bu vesileyle hocamız ve ekibi Dr. Melih Vural’a, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Kılıç’a, Banu Yılmaz’a, Prof. Dr. Bernd Seeberger’e ve Gerontoloji duayenlerinden Victoria Üniversitesinden Prof. Dr. Terence Seedsman’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Türel, konuşmasının ardından eğitimini tamamlayan 9 personele sertifikalarını takdim etti.