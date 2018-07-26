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26 Temmuz 2018 14:43

Türel, muhtarları ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, muhtarları ağırladı.

Türel, muhtarları ağırladı

26 Temmuz 2018 14:43


Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, muhtarları makamında ağırladı. Antalya’nın farklı mahallelerinden gelen muhtarlarla sohbet eden Türel, sorunları ve talepleri dinledi. Manavgat Sırt Mahallesi Muhtarı Mehmet Çil, Başkan Menderes Türel’e bir sürpriz yaparak yazdığı şiiri okudu.



“Hizmet seninle iyi başkanım”


Muhtar Mehmet Çil’in yazdığı şiirde, “Mahallem var Toroslarda. Bazen buzda bazen karda. Koymazsınız bizi darda. Hizmet seninle iyi başkanım. Toroslarda bir muhtarım, bütçem yoktu yapamadım. Vallahi bu yükün altından kalkamadım. Hizmet seninle iyi başkanım” ifadelerini kulllandı.



Türel’den esprili yanıt


Şiiri çok beğenen Başkan Türel, Antalya’nın 19 ilçesinde bulunan her mahalleye eşit hizmet götürmek için gece gündüz çabaladıklarını belirterek, anlamlı şiir için Muhtar Mehmet Çil’e teşekkür etti. Başkan Türel, Çil’e ‘Bu şiirin üstüne artık ne istiyorsanız yapacağız’ diyerek esprili bir de yanıt verdi.




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