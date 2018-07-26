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26 Temmuz 2018 14:04

Türel, Necati Şaşmaz’ı ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ı ağırladı.

Türel, Necati Şaşmaz’ı ağırladı

26 Temmuz 2018 14:04


Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Türkiye’nin, Polat Alemdar olarak tanıdığı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve ekip arkadaşları Antalya’da çekimlerine başladıkları film projelerini Başkan Türel ile paylaştı. Yeni projelerini anlatan Necati Şaşmaz Antalya’yı çok sevdiğini belirterek, Antalya’nın Uluslararası Antalya Film Festivali ile sinema sektörüne verdiği desteğin önemine değindi.



Türel: “Heyecanla dinledik”


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, sosyal medya hesabından Şaşmaz’ın ziyaretini paylaştı. Başkan Türel, yaptığı paylaşımda Şaşmaz’ın yeni projelerini heyecanla dinlediğini söyleyerek, “Necati Şaşmaz ve arkadaşlarını belediyemizde misafir ettik. Çekimlerini Antalya’da gerçekleştirecekleri yeni projelerini heyecanla dinledik. Yakında kamuoyu ile paylaşacakları projelerinden daha fazla detay vermeyeyim” sözlerine yer verdi.




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