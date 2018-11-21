Türel, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Antalya Türkiye'nin göz bebeği. Bu şehirde siyaset değil, Antalya kazansın. Siyaset değil, proje yarışsın” dedi. Aynı zamanda Türel kendisine hediye edilen ve seçim müziğini anımsatan parçaya, “Seçim müziğini bedavaya getirdik” diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu. Akdeniz Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda düzenlenen buluşmaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Öztürk, Başkan Türel için sözleri kendine ait olan ‘seçim müziğini' anımsatan parça hediye etti. Türel'de bunun üzerinde, “Yeni seçim müziğini bedavaya getirdik” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

“Sanayi, yağmur suyundan geçilmiyordu”

Esnaf için çalıştıklarını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gece-gündüz çalıştıklarını vurguladı. 2009 senesinde Akdeniz Sanayi Sitesi'nin sokaklarında sudan geçilmediğine değinen, çok sayıda yağmur suyu kanalı yaptıklarını belirtti. Türel, “Artık yağmur suyu problemi yaşamıyorsak, bundan kaynaklıdır. O gün bugün cadde ve asfalttan, Endüstri Meslek Lisesi'ne kadar yaptık” dedi.

“Gösterdikleri toplumsal olaylarla engellemeye çalışıyorlar”

Çözülemez denilen çalışmaların bugün herkese ciddi katkı sağladığını dile getiren Türel şöyle konuştu:

“Bunlar sizin için yapılan çalışmalar. Olmasaydınız, olmazdık. Desteklemeseydiniz göreve gelemeseydik bunlar olmazdı. Antalya Türkiye'nin göz bebeği. Antalya'yı geliştirmek ve yaşam kalitesine katkı sağlamak zorundayız. Konyaaltı Sahilleri'nde yaptığımız park projesi ne Barcelona'da ne de New York'ta var. Biz Antalya'da hep sizleri düşünerek iyi bir şeyler yaptığımızda çekiştiriyorlar. Dertleri de Menderes Türel, Hakan Başkan, Halil Başkan Ak Partili belediyeler. Onlar da Antalya'nın iyiliği için el ele verseler, Antalya rahat eder. Akdeniz Sanayi'den bağlayacağımız yolla ilgili iyi şeyler yaptığımızda ya bizi yargı marifetiyle yargıda oyalayarak, ya da demokratik hak olarak gösterdikleri toplumsal olaylarla engellemeye çalışıyorlar”

“Biz yapmayalım diye insan zinciri kurdu”

Konyaaltı Sahili Projesi'nde el ele insan zinciri kurulduğunu hatırlatan Türel, “Bunu yapan organize eden kurumların başındaki bulunan bir ağabeyimizin, iki hafta önce hanımıyla ve çocuklarıyla gezerken orada gördüm. Büfede sahilde çay içiyor. Biz yapmayalım diye insan zinciri kurdu” dedi.

“Şimdi seçim dönemine gidiyoruz”

Yaptıkları çalışmaları anlatan Türel şu ifadeleri kullandı:

“Menderes Türel kolay kolay söz vermez. Ama verdiğinde Allah'ın izniyle bunu yerine getirir. Bugün karayollarıyla el el vererek 27 kavşak tamamlamışız. İnşallah 35'e tamamlamamanın gayreti içindeyiz. 17 Kavşak sözü vermişiz 27'yi yapmışız. Bizden önce kaç kavşak yapıldı? Ben ilk dönemde 11 kilometre raylı sistem yaptık. Toplamda 55 kilometreye yakın raylı sistem kazandırıyoruz. Bizim olmadığımız dönemde kaç kilometre raylı sistem yapıldı. Keşke yapılsaydı ben herkesten çok isterdim. 2019'dan sonra tamamen metro olacak. İzinlerini aldık, Allah izin verirse sizlerin dualarıyla yeniden seçilirsek Antalya'ya bunu kazandıracağız. Bunu biz olmaya çalıştığımız için yapıyoruz. Sizlerin duaları olmasaydı hala bu hizmetleri bekliyor olacaktık. Biz, Antalya kazansın istedik. Hep Antalyalı kazansın istedik. Yapılanın hep yanında olduk. Kim yaparsa yapsın alkışladık. Şimdi seçim dönemine gidiyoruz. Bütün adaylar çalışacak. Siyasetin yoğun olduğu bir dönem. Antalya Türkiye'nin göz bebeği bu şehirde siyaset değil, Antalya kazansın. Siyaset değil, proje yarışsın. Projelerin yapılabilirlik seviyesini iyi ayırmanız lazım”. Türel, “Yapacak çok işimiz var. 2004'de yeni göreve başlayan yeni belediye başkanının heyecanının daha fazlası bende var. Hep birlikte çalışacağız” dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk ise Türel'in sanayi için yaptığı çalışmalara değinerek, belediye ile birçok çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Yılların getirdiği sorunlar bir bir çözüldü”

Öztürk, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e yazdıkları şiiri okudu.

2009'da greve geldiklerine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnafla hep iç içe olduğunu belirtti. Bu toplantıların çok önemli olduğunun altını çizen Tütüncü, “2009'dan bu yana sanayi esnaflarımızın daha iyi hizmet verebilmesi için büyük bir seferberliği kendimiz gösterdik. Zamanla ve kendimizle yarışarak güzel hizmetler yapmanın gayreti içinde olduk. Yılların getirdiği sorunlar bir bir çözüldü. Aslında Akdeniz Sanayi Sitesi'ne çok güzel hizmetler yaptık” dedi. Tütüncü, birlikte beraber çalışmaya ve hayallere devam ettiklerini sözlerine ekledi.

“Biz Ferhat gibi dağlar açtık”

AK Parti olarak çalışmalara devam edeceklerini bildiren AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, 2002 yılında iktidara geldiklerinde Antalya'da duble yol olmadığını söyledi. Taş, “Antalya-Alanya yolunu tamamladık. Korkuteli-Antalya ve Kemer-Antalya yolunu tamamladık. Biz Ferhat gibi dağlar açtık. Ulaşım önemlidir. Bunlarla yetinmedik, Korkuteli-Elmalı yolu devam ediyor. Kemer-Kumluca yolunda devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Parti olarak en geç Cumartesi günü adayların 19 ilçe birlikte belediyeye açıklanacağını kaydeden Taş, Antalya'nın hizmetkarı olmak için yola çıkacaklarını ifade etti.