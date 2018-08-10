Türel, Serik İlçe Danışma toplantısına katıldı

AK Parti Serik İlçe Danışma Kurulu toplantısı Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve İlçe başkanı Hasan Kozan’ın yatılımı ile yapıldı. Serik Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik teşkilatını canı gönülden kutladığını belirterek, “2002 yılında AK Parti Türkiye’de hizmet yolculuğuna çıkıyorken ilk girmiş olduğu seçimlerde Serik’te aldığı oy yüzde 17’ydi. 2002 den bugüne Serik oylarını önce yüzde 34 daha sonra yüzde 40’a ve 40’ın üstüne taşımayı başardı. Yüzde 17 nerede, cumhurbaşkanımızın aldığı son seçimlerde yüzde 42 oy nerede. Bu çok önemli başarı. Ama biz hiçbir başarıyı bir sonraki seçimler için kendimize yeterli görmüyoruz. Bu başarılar Serik’imizin Serik teşkilatımızın görevini daha da ağırlaştırmış zorlaştırmıştır. Artık Serik’te bize yüzde 40’lar 42’ler yetemez. Bize yüzde 50’lileri aşabilecek başarıyı yakalamak yakışır. Herhangi bir hizmet gerek hükümetimizin hizmetleri gerek büyükşehrin hizmetleri gerek ilçe belediyelerimizin hizmetleri konusunda halkın karşısına göğsümüzü gere gere alnımız ak bir şekilde çıkabiliriz” dedi.

“Hizmet gereklilik, gönül almak yeterlilik”

Başkan Türel, “Hizmet gerekliliktir. Gönül almak yeterliliktir. Onun için hizmet bizim karnemizdir. Bundan sonra yapacak olduklarımız için referanstır. Esas mesele vatandaşın gönlüne girmektir. O yüzden çalışacağız. Serik’te çok güzel hizmetler yapıldı. Yenilerini yapacağız. Bu hizmetlerin nasıl yapıldığını emeklilik hayalimde yazmayı planladığım kitapta okursunuz. İnşallah şöyle genç nesil onlardan okuyarak istifade eder, inanınız bu yapılan hizmetleri anlatmak için kitap yetmez belki fasikül fasikül ansiklopedi yazmak lazım. Bir basit örnek vereyim. Senelerdir gelir gideriz, Serik’in bildiğiniz gibi tek giriş çıkışı olan caddesini güzelleştirip tek yön Kızderesi’nden getirip döndürmek gibi bir hayalimiz vardı. Kızderesi üzeri açık bir kanaldı. Bu caddeyi yapmak için üstünün kapatılması ve bir giriş caddesi haline getirilmesi gerekiyordu. Hizmet etmek kolay değildir. Bunları yaşamadan da anlamamız çok zor. Biz bir tane örnek vereceğiz, bin tane yaşıyoruz. Biz Kızderesi’nin üstünü kapatalım dediğimizde bir takım bürokratik sıkıntılar çıktı karşımıza. Ramazan Başkan ile oturduk, dedik ki biz çözeceğiz. Belediye başkanlığı mazeret makamı değil. Vatandaş bize hükümette siz varsınız, bunları nasıl çözemiyorsunuz diye sorarsa haklıdır. İlçe belediyemiz risk alarak, biz de yapımını üstlendik, birlikte el ele vererek Kızderesi’nin hizmete açılmasını sağladık.”

“Serik Yörükler ve Yiğitler diyarı”

Konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Menderes Türel, “Serik’te bir muhalefet belediye olsaydı o riski almazdı. Ben ne kadar isteseydim hala Kızderesi açılmamış olurdu. Parasını da versem inşaatını da yapsam hala bekliyor olurduk. Maalesef biz ne kadar yardımcı olmaya çalışsak da bazı ilçelerde muhalefetteki arkadaşlarda bu cesareti göremediğimiz için sıkıntılar yaşıyoruz. Ama şunu unutmayalım biz bir oldukça, birlik oldukça, beraber oldukça ancak kazanırız. Serik Yörükler diyarı, yiğitler diyarı dedik. Bunu boşuna söylemiyoruz. Türkiye’de demokrasi ne zaman bir sıkıntıya düşse Serik demokrasinin kalesi olmuştur. Ben çocukluğumdan beri bunları yaşıyorum. Adalet Partisi döneminden biliyorum. Babamlar siyaset yaparlardı, biz de çocuktuk, gençtik gelir giderdik. Serik bizim en güvendiğimiz ilçemizdir. O yüzden Serik, böylesine bir demokrasi kalesi ve biz birlik beraberliğimize halel getirdiğimizde inanın o zaman düşmanlar seviniyor. Eksiğimiz yok mu var. Benim de vardır, hepimiz kuluz. Her şeye yetişmemiz mümkün değil ama Serik’te 5 ayda 30 milyon TL’nin üzerinde bir bütçe ile Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla arıtma tesisimizi tamamladık. Rekor başarı. Biz göreve geldiğimizde Serik’te arıtma kapasitesi artık yetmiyordu, lağım maalesef derelere gidiyordu, taşıyordu. Serik’e bu görüntüler yakışır mıydı? Bugün Antalya’nın her köşesinde hamdolsun gerçekten bazen rüyada bile görsem ya bunu yaptık mı diyebileceğim hizmetler gerçek oluyor. Sizin sayenizde. Biz olmayı başardığımız için” şeklinde konuştu.

“Hizmet akıl ve gönül işidir”

Türel şöyle devam etti:

“İş işten geçtikten sonra olan da memlekete oluyor. Antalya’da bunu yaşadık. Ben 2004-2009 arasında 11 tane kavşak yaptım. Allah’ın izniyle 11 kilometre raylı sistem yaptım. Onu yaptık bunu yaptık. Biz gittik çivi çakamadılar memlekete. Hizmet akıl ve gönül işidir. Bir santim raylı sistem ekleyemediler. Bir tane kavşak yapamadılar. Bol bol gönül eğlendirdiler, gittiler. O günleri hatırlarsak bugünlerin değerini daha iyi anlarız. Biz bugün varız yarın yokuz. Memleketimiz milletimiz bizim ne kadar hizmet etmemizi isterse biz bu memleketin hizmetinde olmaktan şeref duyarız” dedi.

“Biz bir işi yaparsak en iyisini yaparız”

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte Belek, Kadriye, Boğazkent yeni arıtmasının nasıl çözüleceğini konuştuklarını anlatan Başkan Türel, “Bakanımızın iradesi ile meseleyi 20 dakikada çözülebilir bir noktaya getirdik. Ve şimdi eskiden lağım taşan arıtmasından Serik şimdi hiçbir sorun yaşamıyorken 2030, 2040’a kadar arıtma problemini çözen bir ilçe hâline geldi. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. İşte benim baş kitabımdır, seçimdeki taahhütlerimizi ara ara, 15 günde bir ayda bir geriye doğru sayfaları çevirerek bakarım. O zaman o kitapçığın içinde yazıyor, turizm emekçisine konut vereceğiz dedik. Sigara parası taksiti ile ev sahibi olacaksınız dedik. Yukarı Kocayatak’ta arsanızı hazine alanı haline getirdik. Hazine’den tahsisi aldık. TOKİ ile imzaladık. Şu anda inşaat yükseliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak turizm tesislerinde çalışan emekçi kardeşimize, mutfakta bulaşık yıkayan, kapıda valiz taşıyan, bahçede bahçıvanlık yapan o gariban kardeşlerimize 606 lira taksitle ev sahibi yapan bir uygulamayı başlattık. İlk defa Serik’te bu proje gerçekleşecek. Bizde biliyorsunuz inşaat başladı mı gecikmez. Ayrıca en kısa zamanda Serik’e yakışır bir yaşam merkezi, içinde ticareti ile içinde kültür salonları ile içinde bizim meslek edindirme kurslarımız yaşlı bakım merkezleri, her türlü sosyal ihtiyacın olduğu adeta Avrupa’ya örnek bir tesis kazandıracağız. Çünkü bizim bir iddiamız var. Biz bir işi yaparsak en iyisini yaparız” şeklinde konuştu.

“Serik’in kazanması için çalışıyoruz”

2014 öncesi ile şimdiki hizmetlerin kıyaslanamaz durumda olduğunu belirten Başkan Menderes Türel, “Serik’in ilk köprülü kavşaklarını unuttuk. Serik’teki bütün kardeşlerimiz, üyelerimiz sandık görevlisi mahalle başkanları kadın kolları gençlik kolları bütün teşkilat hakikaten büyük başarı yazdılar. Ama yeterli görmeyeceğiz. Unutturursak unutuluruz. Biz başarısız olduğumuzda Serik Başarısız olur, Antalya, Türkiye başarısız olur. Artık Yeni Türkiye var, Yeni Türkiye’yi hazmedememenler var. Artık ensesini okşayıp ağzındaki lokmayı veren Türkiye yok. Dış güçler küresel güçler artık bu Türkler de çok oluyor demeye başladı. Bizim kalkınmamızı güçlenmemizi bu güçler hiçbir dönemde istememiş. Toplumsal ayaklanmayla gezi olaylarında halk darbesi yapmaya kalktılar başaramadılar. 17 -25 Aralık’ta hain FETÖ’yle yargı darbesi yapmaya kalktılar başaramadılar. Arkasından bu milletin vergileriyle alınmış tankıyla topuyla tüfeğiyle asker giysisi içerisindeki şerefsizlerle askeri darbe yapmaya kalktılar, bu büyük millet büyük liderinin arkasında dimdik durdu gene başaramadılar. Şimdi ellerinde ekonomik darbe kaldı. Ama bu darbe girişimlerinin arkasında unuttukları şey, benim sevgili yiğit milletim. Antalyalı yiğit millet, Türkiye’deki kahraman Türk insanı. Onlara yine fırsat vermeyeceğiz. Yeter ki bir olalım beraber olalım” diye konuştu.