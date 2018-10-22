Türel: "Sezonu 12 aya çıkarsak bile otellerimiz yeterli geliyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Menderes Türel, "Ağustos ayında Türkiye'ye 3 milyon 600 bin yabancı geldi. Bunların 2 milyonu Antalya'ya geldi. Ağustos ayında Türkiye genelinde turizmin yüzde 71'i Antalya'da gerçekleşti. Sezonu 12 aya çıkardığımızda 20 milyon turiste ulaşacağız" dedi.

Finansal Kurumlar Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile AKM'de 'Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara' paneli düzenlendi. Kobi'lerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Menderes Türel, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar konuşmacı olarak yer aldı.

Kobi'lerin ticaretin finansmanı hakkında daha derinlemesine bilgi alabilmesi, hangi alanlarda kullanabileceğini ve kendisine getireceği finanasal faydaları öğrenebilmesi için çalışmalar yürüten Finansal Kurumlar Birliği, 2016 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerini gezip Kobi'lerle biraraya geliyor. Finansal Kurumlar Birliği öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK, TİM ve Türk Eximbank desteği ile Denizli, Bursa, Samsun, Adana, İzmir, Eskişehir, Kocaeli ve Çerkezköy gibi Türkiye'nin üreten kentlerinde düzenlenen organizasyonlarda binlerce Kobi'ye faktoring anlatılırken, finansmanda bu aracı nasıl kullanacakları detaylıca anlatıldı, üreticilerin tüm soruları yanıtını buldu.

“Tarım ve turizm başkentiyiz”

Panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, nüfus yoğunluğu itibari ile Türkiye'nin 5'nci büyük kentinin Antalya olduğunu belirterek, konut satışında ise 4'üncü büyük şehir olduklarına dikkat çekti. Türkiye'deki 3 milyon esnafın 133 bini Antalya'da olduğunu bildiren Başkan Türel, “Tarım ve turizm başkentiyiz. Sezon uzadı bu yıl, otel dolulukları oldukça yüksek. 8 ay süren bir sezona ulaştık. Ağustos ayında Türkiye'ye 3 milyon 600 bin yabancı geldi. Bunların 2 milyonu Antalya'ya geldi. Ağustos ayında Türkiye genelinde turizmin yüzde 71'i Antalya'da gerçekleşti. Turizmdeki nicelikten öte niteliği üst düzeye çekmek hedefindeyiz. Sezonu 12 aya çıkarsak bile otellerimiz yeterli geliyor" diye konuştu.

ATSO Başkanı Davut Çetin ise KOBİ'lerin ekonomik krizden dolayı sıkıntıları olduğunu söyledi. Finansmana erişimde KOBİ'lerin sıkıntı çektiğini belirten Çetin, "Konkordato taleplerini çok sık görmeye başladık. Para durgunlaştı. ATSO'nun 45 bin üyesi var, bunların yüzde 50'sinin finansmana ihtiyacı var" dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır da Antalya ekonomisinin Türkiye cari açığına ilaç olduğunu söyledi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar da Antalya'nın yıllık 1.4 milyar dolar ihracatı olduğunu aktardı.