Türel: “Toplu ulaşımda imrenilecek noktadayız”

Bütün şehirler arasında imrenilecek bir noktadayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftar sonrası Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası üyeleri ile bir araya geldi. Ulaşım esnafına seslenen Türel, “Sizler bizim bir iş ortağımız çözüm ortağımızsınız. Antalya halkını birlikte taşıyoruz. Sizin başarınız bizim başarımız, bizim başarımız sizin başarınız. Antalya toplu ulaşımında sağlam temellere dayanan ve artık esnafımızı sıkıntıya sokmayacak önemli değişiklikler yaptık. Bunları yapmak kolay değildi. Bunları birlikte yaptık. Bugün geldiğimiz nokta bütün şehirler arasında imrenilecek bir nokta” dedi.

“Kooperatif kurmanız gerekli”

Ulaşım esnafına kilometre başına destek verilmesi kararı aldıklarında hukuki sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Türel, “Yasal bir düzenleme gerektirdiğinden Oda Başkanımız, Birlik Başkanımız Ankara’yı mesken tuttuk. Kapı kapı dolaştık. Kanunu daha beklemeden bu desteği size sağlayarak çok önemli bir risk aldık, irade gösterdik. Derdimiz sizin kazanmanız. Yeni kanunla işimiz kolaylaştı. Kanunda bu destek malum kooperatiflere ödeniyor. Hepinizin üye olacağı bir kooperatif kurulması gerekiyor. Ben başından beri sizin tek çatı altında birleşmenizi istiyordum, şimdi bu da gerçekleşmiş olacak.”

“Otokontrol şart”

Amacımız toplu ulaşımda halkı memnun etmek” diyen Başkan Türel, “Halkımızın memnuniyeti için bir disiplin yönetmeliğini meclisimizden geçirdik. Hiç kimseye ceza kesmek istemeyiz. Ama bu ceza ve disiplin yönetmeliğini hepimizin otokontrolü sağlaması için uygulamamız şart. Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım AŞ’deki şoförlerine de ceza kesiyoruz. Bizim derdimiz ceza kesmek değil. Arkadaşlar dikkatli olsun bundan sonra cezaya mahal bırakacak bir davranışta olmasınlar. Bu konuda hepimiz birbirimizi kontrol etmeliyiz önce” ifadelerini kullandı.

Ulaşım esnafına yönelik eğitimlere devam edeceklerini belirten Başkan Menderes Türel, “Bizim işimiz sizi mutlu etmek, milleti mutlu etmek. Durmak yok yola devam. Yolunuz açık olsun inşallah.”

Dere: “Esnaf dostu başkan”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Başkan Türel, göreve geldiği günden bu yana esnafın her türlü meselesini çözüyor. Bu sorunların çözümü birlik beraberlikten geçiyor. AESOB olarak esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e esnafa verdiği değerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türel’e teşekkür

Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan ise, ulaşım esnafının sorunlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile el ele vererek, çözdüklerini söyledi. Arslan, “Kilometre konusunda yeni bir anlaşmayla ilgili yasa ve yönetmelik çıkarılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız önümüze düşerek Bakanlık Bakanlık dolaşarak bu yasanın torba yasada çıkarılması için büyük çaba harcadılar. Büyük teşekkür ediyorum. 65 yaş konusu vardı. Cumhurbaşkanımız Büyükşehirlerde 750 lira 65 yaş üzeri ödemelerini 1300 liraya çıkardı. Devletimiz her zaman bu konuda sıkıntılarımıza çözüm oldu. Muhatap alınabiliyoruz.”