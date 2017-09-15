Uluslararası Antalya Film Festivali’nden Ulusal Yarışma Kategorisi’nin kaldırılmasıyla ilgili gelen soruya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya değişmiş ve büyümüş, bu durumda hedefler de büyümek durumdadır. Bu kapsamda biz ilk festivalimizin iki yarışmasını birleştirmek suretiyle ulusal ve uluslararası yarışmayı birleştirerek yola devam etme kararı aldık. Yani ifade edildiği gibi ulusal yarışma bölümünün kaldırılması diye bir şey söz konusu değil. Yine Türk filmleri bu yarışma içerisinde yerini alır, katılır, hatta ödül alabilir. Geçen sene uluslararası yarışmamızın birincisi bir Türk filmiydi ve buna mani bir hal yok” dedi.

“Ulusal yarışma bölümünün kaldırılması diye bir şey söz konusu değil”

Gündemin 2’nci maddesinde yer alan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ödüllerin EURO ve TL olmasıyla ilgili tartışmaya Başkan Menderes Türel, Antalya Uluslararası Film Festivalini geliştirmek, hedef büyütmek ve daha güçlü hele getirmek yolunda adımlar attıklarını ve bu adımları da atmaya devam edeceklerini söyledi. Türel, “Antalya’nın adına yakışır bir şekilde özellikle dünyada çok ciddi bir şeklide ses getirecek ama Türk sinemasının da en iyi şekilde içinde gelişmesini sağlayacak bir hedefle yola devam ediyoruz. Biliyorsunuz biz 2005 senesinde uluslararası yarışma kulvarı eklemiştik ve ulusal ile uluslararası yarışma alanında da film festivalimize devam ediyorduk. Tabi bu bir geçiş dönemiydi. Antalya’nın çok ciddi tanıtıma ihtiyaca vardı. Antalya’nın da tanıtımına katkı sağlamak düşüncesiyle özellikle ulusal tanıtımı öncelemek suretiyle bir adım 64 senesinde doğru bir şekilde atılmış ve bugüne kadar gelmiş. Takdir edersiniz ki bugün Antalya’nın şöhreti Antalya’nın marka değeri bırakın Avrupa’yı dünyayı ciddi bir şekilde sarmış durumda. Biz festivalimizi geliştirmek durumundayız. O dönem çok doğru hedeflerle yola çıkılıyor iken şimdi artık dünya değişmiş, Antalya değişmiş ve büyümüş, bu durumda hedefler de büyümek durumdadır. Bu kapsamda biz ilk festivalimizin iki yarışmasını birleştirmek suretiyle ulusal ve uluslararası yarışmayı birleştirerek yola devam etme kararı aldık. Yani ifade edildiği gibi ulusal yarışma bölümünün kaldırılması diye bir şey söz konusu değil. Yine Türk filmleri bu yarışma içerisinde yerini alır, katılır, hatta ödül alabilir. Geçen sene uluslararası yarışmamızın birincisi bir Türk filmiydi ve buna mani bir hal yok” dedi.

“Genç sinemacıları destekliyoruz”

Özellikle genç sinemayı desteklemeyi öngördüklerini dile getiren Başkan Türel, “Genç Türk sinemasının desteklenmesi hususunda Antalya Film Formuna çok ciddi destekler veriyoruz. Bugün onaylayacağımız bu desteklerden 450 bin TL, sadece Antalya Film Formu kapsamında genç sinemacılara verilecek. Yani bir sinemacı kardeşimiz senaryosunu yazmış çekemiyor. Getir, işin uzmanları onay verdiği durumda filmini çek diyoruz. Yarıda kalmış bir filme destek veriyoruz. Bunlar sadece Türk sinemasına verilen destekler. Dolayısıyla 70 sene önce Cannes Film Festivali kurulurken Fransa sinemasını güçlendirmek için ortaya çıkmış uluslararası bir film festivalidir. Biz de şimdi uluslararası film festivalimiz de Türk sinemamızı güçlendirme yolunda bir adım atıyoruz. Bu zamanla anlaşılacak. Bunlar insanın kolay kabul edebildiği şeyler olmuyor ama zamanla anlaşılıyor. O yüzden yaptığımız şeyin çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim 2 ayrı festivale enerjimizin ve bütçemizi dağıtmamız, güçlü bir şekilde uluslararası platformda, daha güçlü bir organizasyon yapmamız konusunda sıkıntıya sokuyor. Şimdi güçlerimizi birleştiriyoruz ve yaptığımız budur. Antalya’ya dünyanın en ünlü yıldızlarının geldiği, dünyanın en önemli jüri üyeleri, başkanlarının olduğu bir uluslararası nitelikli bir yarışma. Ama ulusal sinemamızı da destekleyen bir festival. Bu husus bundan ibarettir. Bu konuda önümüzdeki festivalimiz icra ettiğimizde bu hedefe doğru yürüdüğümüzü anlaşıldığında biz çok doğru bir iş yaptığımıza inanacaklarını söylüyoruz. Bir nevi hedef büyütüyoruz ve Antalya Film Festivalinin çıtasını yükseltiyoruz. Bunu da yapmamız gerekiyor. Antalya büyüyor Antalya değişiyor, Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Bizim filmlerimizin Cannes’da, Venedik’te, Berlin’de ödüller almasından gurur duyuyoruz ama şimdi bizim filmleriniz deplasmanda değil ev sahibi olarak kendi evinde, kendi ülkesine gelsin yarışsın. Hadise bundan ibarettir. Biz tabi Türk sinemamızın ustalarına ünlü yıldızlarına, starlarını her zaman özel seçkilerle festivalimizin içinde yer vermek istiyoruz. Katılırlarsa ki davetimiz onlara her zaman açıktır. Katıldıkları takdirde özel seçkilerle Türk sinemasının en saygın isimlerini, ustalarını Antalya’da görmek, misafir etmek, onurlandırmak tabii ki de bizim en önemli görevimiz” diye konuştu.

Uluslararası ödüllerin EURO olmasıyla ilgili de Türel, “Çünkü bunu Türk lirası olarak ifade edemeyiz. Takdir edersiniz ki kafa karışıklığı oluşturabilir. Festivalde ulusal boyutta olanları TL diğerleri EURO olacak” şeklinde cevapladı.

“Kruvaziyer liman dağ başına yapılmaz tabii ki sahillerde yapılır”

Gündemin 3’üncü maddesinde yer alan Antalya Kruvaziyer ve Yat Limanı Kompleksi Projesi’yle ilgili de açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelir düzeyi yüksek turistin, kruvaziyer gemilerde seyahat ettiğini hatırlattı. Uzun zamandır bu konuda çalıştıklarını ifade eden Türel, yüksek planlama kurulu ile proje imzalandığını kaydetti. Türel, "Lara plajında, eski Lara Birlik Plajında Büyükşehir’e ait bir alanda olacak. Sahiller kapatılacak diye eleştiriler duyuyoruz ama kruvaziyer liman dağ başına yapılmaz tabii ki sahillerde yapılır. Ve bunun için özellikle önemli yer olarak Belek ve havalimanına yakın yere yapacağız. Bu kruvaziyer tesis yapıldığında içinde tesisler olacak tabi. Havalimanına yakınlığı önem arz ediyor. Amerika’dan gelen gemilere binmek için ve Akdeniz’i gezmek için bu yerin seçilmesi önemli. Burada bir turistik tesisi planlandı. Bir ticaret alan planlandı. 300 metre uzunluğunda kruvaziyer alan planlandı. Enteresan proje planımız var. Mendireği yapılan alandan denizin içinden geçerek karaya çıkıyorsunuz ve turist için fevkalade bir proje. Bu proje de yap işlet devret olacak. Yerli yabancı konsorsiyum bulunduğu durumda ihaleye çıkılacak. Lara Birlik Plaji’nı tamamen kapatıyoruz. Daha iyi önerilecek bir yer varsa oraya da yaparız sıkıntı yok” dedi.