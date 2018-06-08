Türel: “Vatandaşa dokunan hizmetler yapıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftarını yetim çocuklarla birlikte açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Türel, “Bir taraftan Antalya’mızın alt yapısıyla üst yapısıyla hizmetleriyle uğraşıyorken diğer taraftan da insana temas eden sosyal belediyecilik dediğimiz hizmetlerimizle gurur duyuyoruz. Bu güzel sofralar bu anlayışın ürünü. Bu sofraların bereketi paylaştıkça çoğalıyor” dedi.

“Oyuncak Kütüphanesi ile eğlenirken öğretiyoruz”

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Türel, “Gerçekten çok farklı bir kütüphane. İçerisine girip kitap okuyacaksınız ama eğlenerek öğrenmeyi de çok iyi yaşayacağınız kütüphane. Açılışı yapıyorken çocuk olsaydım da oradan hiç çıkmasaydım diye aklımdan geçmedi değil. Eğleniyorken öğrenmeyi birlikte ortaya koyan anlayışı Antalya’da hizmete sunduk” diye konuştu.

“Çağdaş ülkelerdeki hizmetler Antalya’da”

Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez’de üç engelli mola evini Antalya’ya kazandırdıklarını anlatan Başkan Türel, “Aileler engelli çocuklarını bu mola evlerimize emanet edecek ve gün boyu ihtiyaçlarını en hızlı bir şekilde görebilecekler. İster gidip su faturasını yatıracak isterse alışverişe gidip kendine zaman ayıracak. Sevgili çocuklar bu hizmetler çağdaş ülkelerdeki hizmetlerin birebir aynısı. Bunları biz engelsiz bir Antalya için yapıyoruz. Çocuklarımıza canımız feda.”

“Vatandaşa temas ediyoruz”

Başkan Menderes Türel, “Sosyal belediyecilikteki hizmetlerimiz vatandaşa temas eden bir anlayışı içeriyor. O yüzden Oyuncak Kütüphanesi, o yüzden Engelli Mola Evleri, o yüzden Alzheimer Merkezi, o yüzden yatalak hasta bakım merkezi açıyor, senelerdir özlenen bu hizmetleri Antalyalı hemşerilerimiz için ortaya koyuyoruz.”

“Diklenmeden dik durun”

Çocuklardan hayallerine ulaşmaları için çok çalışmalarını isteyen Başkan Türel, “Allah izin verdikten sonra hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Dua edeceksiniz. Çok gayret edeceksiniz. Tevekkül edeceksiniz. Gayret sizden takdir Allah’tan olacak. Allah gayret edene yardım eder. Onun için çalışmaktan vazgeçmeyin azimli ve kararlı olun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi diklenmeden dik durun. Siz inşallah diklenmeden dik duran bir nesli Türkiye’de temsil edeceksiniz” ifadelerini kullandı.