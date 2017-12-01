Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 15:29

Türel’den Antalyaspor Başkanı Öztürk’e flaş çağrı

Olağanüstü kongreye giden ve henüz aday olup olmayacağı netlik kazanmayan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den hem destek hem de çağrı geldi.

Türel’den Antalyaspor Başkanı Öztürk’e flaş çağrı

01 Aralık 2017 15:29


Antalya Sivil Düşünce Platformu’nun düzenlediği bir kahvaltıda STK ve iş adamlarıyla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir soru üzerine 7 Aralık’ta olağanüstü kongreye gidecek olan Antalyaspor ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Görevi bırakıp bırakmayacağı belirsizliğini koruyan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e, "Dereyi geçerken at değiştirilmez", "Öfkeyle kalkan zararla oturur" atasözleriyle seslenen Türel, Öztürk ve yönetiminin göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.



"Dereyi geçerken at değiştirilmez"


Antalyaspor’un henüz sezon arası bile verilmemişken bir süreçte sıkıntılı bir dönem yaşadığını aktaran Türel, şunları söyledi:


"Mevcut başkanımız ve yönetimimizin ben şahsen göreve devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi bir tarafta görevi bırakmak isteyen bir irade olduğunu da biliyoruz ama ben şahsen şu anda Antalyaspor’un mevcut yönetiminin ve başkanının göreve devam etmesinin en doğru yaklaşım olacağını düşünüyorum. Türkçe’de güzel sözler var, birisi "Dereyi geçerken at değiştirilmez, bir diğeri de öfkeyle kalkan zararla oturur.’ Mesele Antalyaspor ise hepimiz bu ortak sevgi, bu ortak duygu etrafında Antalyaspor’un menfaatlerini düşünmek üzere, duygularımızı bir tarafa koyarak, gerekeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için de şahsi kanaatim mevcut başkanın görevine devam etmesidir. Tabi kendisi yönetimde bir değişiklik yapmak ister, istemez o kendi takdiri, o konuda bir şey söylemek doğru değil ama bu konuda bugün itibariyle Antalyaspor’un geleceğini kaderine terk etmemek adına bu düşüncenin doğru olduğunu ifade etmekte fayda var.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç