Türel’den başarılı sporcuya hediye

Yunanistan’ın Selanik Şehrinde düzenlenen Judo Minikler Balkan Şampiyonası’nda 46 kiloda ülkemizi temsil eden Göynüklü 07 Kemer Gençlik Spor Kulübü Sporcusu 12 yaşındaki Abdülkadir Afşin altın madalya kazandı. Başarılı sporcu Afşin Kemer’de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bir araya geldi.

Genç sporcuyu kutlayan Başkan Türel, Afşin’e başarılı ve bol madalyalı bir spor yaşamı diledi. Afşin’in Yunanistan’da elde ettiği başarı üzerine kendisine bir saat hediye eden Başkan Türel ile genç sporcu arasında keyifli bir sohbet yaşandı. Başkan Türel, Afşin’e hediye ettiği saatin arkasına bakmasını söyledi. Afşin saatin arkasına baktığında Başkan Menderes Türel’in imzasının bulunduğunu gördü. Başkan Türel, daha sonra genç sporcuya kendi kolundaki saati çıkartarak uzattı ve arkasına bakmasını istedi. Afşin Başkan Türel’in saatinin arkasına baktığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğunu gördü. Başkan Türel genç sporcuya, “Ben Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzalı saat takıyorum sen de bundan sonra benim imzamı taşıyan saati takarsın” diyerek güzel temennilerde bulundu.

Genç sporcu hediye için Başkan Türel’e teşekkür ederek, girdiği diğer yarışmalardan da altın madalya ile dönme sözü verdi.