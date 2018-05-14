Türel’den Ebru bebeği ziyaret

Büyükşehir Belediyesi, “En Yeni Antalyalı Projesi”ni başlatmıştı. Proje kapsamında Başkan Menderes Türel ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni doğan bebekleri ziyaret eden Ebru Türel, Hüsne ve Adnan Fatih Kapudere çiftine geçmiş olsun dileklerini iletirken hoş bir sürprizle karşılaşmıştı. Baba Adnan Fatih Kapudere’nin isteği üzerine küçük bebeğe Ebru adı konulmuş, Başkan Türel de, Kapudere çiftinin bu sürprizine karşılık bebeğin kulağına ezan okuyarak minik Ebru’ya ismini vermişti.

Türel, Ebru bebeğin mevlidine katıldı

Kapudere çiftinin bu davranışı karşısında duygulu anlar yaşayan Ebru Türel, isim annesi olduğu minik Ebru’yu ve ailesini bu kez evlerinde ziyaret etti. Minik Ebru için okutulan mevlide katılan Ebru Türel, minik bebeğe hediyesini takarak anne Hüsne Kapudere’ye “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Minik Ebru’yu kucağına alarak seven Ebru Türel, anne Hüsne Kapudere ile de sohbet etti. Kapudere çiftinin bebeklerine Ebru adını vermesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ebru Türel, adaşına sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.