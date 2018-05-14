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14 Mayıs 2018 11:10

Türel’den Ebru bebeği ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “En Yeni Antalyalı Projesi” kapsamında Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, isim annesi olduğu Ebru bebeği evinde ziyaret etti.

Türel’den Ebru bebeği ziyaret

14 Mayıs 2018 11:10


Büyükşehir Belediyesi, “En Yeni Antalyalı Projesi”ni başlatmıştı. Proje kapsamında Başkan Menderes Türel ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni doğan bebekleri ziyaret eden Ebru Türel, Hüsne ve Adnan Fatih Kapudere çiftine geçmiş olsun dileklerini iletirken hoş bir sürprizle karşılaşmıştı. Baba Adnan Fatih Kapudere’nin isteği üzerine küçük bebeğe Ebru adı konulmuş, Başkan Türel de, Kapudere çiftinin bu sürprizine karşılık bebeğin kulağına ezan okuyarak minik Ebru’ya ismini vermişti.


Türel, Ebru bebeğin mevlidine katıldı


Kapudere çiftinin bu davranışı karşısında duygulu anlar yaşayan Ebru Türel, isim annesi olduğu minik Ebru’yu ve ailesini bu kez evlerinde ziyaret etti. Minik Ebru için okutulan mevlide katılan Ebru Türel, minik bebeğe hediyesini takarak anne Hüsne Kapudere’ye “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Minik Ebru’yu kucağına alarak seven Ebru Türel, anne Hüsne Kapudere ile de sohbet etti. Kapudere çiftinin bebeklerine Ebru adını vermesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ebru Türel, adaşına sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.




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