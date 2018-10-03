Türel'den Kepez Santral Kestel Dönüşüm Projesi bilgilendirmeleri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde gelinen son noktayı anlattı. Türel, projenin eski imar planına göre uygulansaydı çevreci bir proje çıkmayacağını belirterek, "Vatandaşlar gerçekten elde etmiş oldukları metrekare ve gelir itibariyle düşük bir noktada paya sahip olacaklardı. Biz bunu 171 metrekareye yükselttik. Yüzde 10 artış hakkı verdik. Düşük bedelle yüzde 10'la istedikleri takdirde 188 metrekareye çıkartabilirler" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi alanında basın gezisi düzenledi. Başkan Türel, konuyla ilgili Proje Müdürü Burçin Bozkurt'tan bilgi aldı. Denetim ve incelemelerin ardından Türel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Proje alanın 1 milyon 300 bin metrekare olduğunun altını çizen Türel, projenin 8 sene de tamamlanacağını kaydetti. 5 bin 47 hak sahibinin bloklarını ayırmadıklarını belirten Başkan Türel, "Bizler hak sahiplerine burada, en kaliteli malzemelerle hizmet vermeyi hedefliyoruz. İlk toplantımızı 15 Ağustos 2014'de yaptık. Kepez belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bizim bu projemizde Kepez Belediyesi projenin halka anlatılması doğrultusunda işler üstlendi. Bugün geldiğimiz nokta da bunu teid ediyor. Daire için tapu için herhangi bir bedel alınmayacak' dedik. Sözümüzde durduk ve bedel alınması söz konusu değil. Kira ve taşınma yardımı verileceğini söyledik. Bugüne kadar müracaat eden 2 bin 816 kişiye toplamda 44 milyonun üzerinde kira yardımı sahip oldu. 2 bin 850 kişiye de taşınma yardımı verdik. 3 bin 245 kişiyle ön protokol yaptık. Yüzde 99.90 oranında hak sahipleriyle tam bir mutabakat sağlandı. Bütün bunları yaptıktan sonra yıkım işlemine başladık. Bir kişinin bile burnu kanamadı. Bir kişi 'bizim yerlerimizi niye yıkıyorsun?' diye gösteride bulunmadı. Bu vatandaşımıza projeyi iyi anlattığımızı gösterir. Her şeyi başından net bir şekilde koyalım dedik. Vatandaşımıza bunu anlattığımızda ikna edeceğimizi düşünüyoruz dedik. Bütün sözleşmelerimizi net bir şekilde oturttuk" dedi.

"Alanda toplam 11 bin 780 ağaç bulunuyor"

Yıkımlar bittikten sonra 5 bin 115 metre kanalizasyon yaptıklarını kaydeden Türel, 8 bin 77 metre yağmur suyu kanalı yaptıklarını söyledi. 5 bin 982 metre içme suyu kazandırdıklarını vurgulayan Türel, "Bunlar tamamlandı. Biz burada çevreci proje olması hususunda bütün hassasiyet gösterdik. Hak sahibin evinde ağaçları sökerek, yeniden diktik. O hak sahiplerinin olduğu bölgelerde kullanacağız ve isimlerini yazacağız. Geri dönüşümden 165 bin 254 ton agrega ürettik. Sosyal hizmetlere 223 ton ahşap ve odun üretildi. Bin 320 ton hurda demiri de değerlendirilmek üzere teslim edildi. Belediyeye de gelir elde edildi. 400 bin liralık geliri de alt yapıda kullandık." Türel, alanda toplam 11 bin 780 ağaç bulunduğunun da altını çizdi.

"Allah beni mahcup çıkarmadı"

Hak sahiplerinin paylarına düşen haklarla ilgili sorular olduğunu ifade eden Türel, konuyla ilgili tavırlarını her zaman net bir şekilde ortaya koyduklarını kaydetti. Geçmişte 240 metrekare olan arsa için eski imar planı uygulansaydı çevreci bir proje ortaya çıkmayacağını vurgulayan Türel şu ifadeleri kullandı:

"Bizden önceki dönemde yapılan imar planını uygulasaydık, böylesine çevreci bir proje ortaya çıkmazdı. Eski imar planına göre onu dışında vatandaşlar da gerçekten elde etmiş oldukları metre kare ve gelir itibariyle düşük bir noktada paya sahip olacaklardı. Biz bunu 171 metrekareye yükselttik. Yüzde 10 artış hakkı verdik. Düşük bedelle yüzde 10'la istedikleri takdirde 188 metrekareye çıkartabilirler.

Vatandaşımız 780 bin liralık daire satış bedeli imkanına kavuştular. Daha önce ki 134 bin liraydı. Ben ilk konuşmamda 'en az 3 misli bana göre 5 misli daha yüksek gelire sahip olacaksınız' demiştim. Allah beni mahcup çıkarmadı. Bugün geldiğimiz noktada bizim söz diye söylediklerimizi doğruluyor."

"Büyük hastanemiz var"

Projede, imar planına göre dinç tesis alanlarının yüzde 45 arttığını söyleyen Menderes Türel, "Eğitim alanları yüzde 180 arttı, sağlık tesis alanları yüzde yüz 67 arttı, sosyal kültür tesis alanı yüzde 63 alanda arttı. Fevkalade medeni bir proje olarak bu eser ortaya çıktı. Ana okul ilkokul lise olanı üzere 10 bin adet okul var. 3 adet sağlık ocağı ve 3 adet cami var. Pazar yeri de var. Spor kültür gençlik merkezi Türkiye'nin en modern merkezlerinden biri. Büyük hastanemiz var. Müze alanımız var. Raylı sistem veya toplu ulaşım sistemini en güzel sistemde geçireceğiz. Bu bölgenin toplu kullanım sistemine bağlamış olacağız" dedi.

"Saygın tasarım yarışmalarında ödül kazandı"

Projenin Avrupa Birliğinden 5 milyon Euro hibe desteği aldığını hatırlatan Türel, bu hibeyle Kepez Santral Projesi'nin örnek bir akıllı kent olacağını dile getirdi. Türel, "5.Ulusal Kentsel Dönüşüm Kongre'sinde en iyi proje seçildi. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevresi unsurlarıyla ortaya çıkan proje dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmalarında ödül kazandı" dedi.