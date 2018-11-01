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Türel'den Kırcami açıklaması: " Planların iptal kararı nihai karar değildir"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırcami Planlarının mahkeme kararı ile iptalinin nihai karar olmadığını söyledi.


Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 30 yılı aşkındır çözülemeyen Kırcami planlarına yönelik açılan davada mahkemenin, Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyelerinin son aşamaya getirdiği planlamaları iptal etmesinin ardından Türel, Sosyal Medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Mahkemenin kararının nihai karar olmadığını söyleyen Menderes Türel " Kırcami planlarının iptal kararı nihai karar değildir. Hukuki süreç tükenmemiştir. İstinaf Mahkemesi'ne itiraz ederek halkımızın bu konudaki sorununu çözmek adına gerekli çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

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