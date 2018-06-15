Türel’den Millet Bahçesi müjdesi

Işıklar’daki Atatürk Stadı alanını Kent Müzesi ile birlikte Millet Bahçesi haline getiriyoruz” dedi.

Türel, 11 ayın sultanı Ramazan ayının son iftarını Muratpaşa ilçe halkıyla birlikte yaptı. Başkan Türel iftardan önce Muratpaşa ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç’in de bulunduğu esnaf ziyaretinde, Işıklar, Atatürk Caddesi, Kalekapısı esnafına ’hayırlı işler’ dileyen Başkan Türel, bol bol sohbet etti, fotoğraf çektirdi, öz çekim yaptı. Başkan Menderes Türel, esnafla tavla oynadı. Genç, yaşlı, çocuk, engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Türel, esnafın ve halkın Ramazan Bayramını da kutladı.

19 ilçede iftar açtık

Esnaf ziyaretinin ardından Çarşamba Pazarı alanında kurulan iftar sofrasında son orucunu açan Başkan Menderes Türel, 1 ay boyunca Antalya’nın 19 ilçesinde yaklaşık 150 bin vatandaşla iftar sofrasını paylaştıklarını söyledi.

Ramazan ayının paylaşmak ve rahmetin sağnak sağnak yağdığı mutlu bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Böylesine mübarek günlerde Allah tuttuğumuz oruçları, dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramımız da cümleten kutlu olsun. Bizim için Ramazan ayı rahmet demektir. Bereket demektir. O yüzden Antalya’mıza yaptığımız hizmetler de gerçekten mübarek ayın bereketiyle geldi. Birkaç gün önce Akseki’nin Susuzşahap köyüne su götürüyor olmanın mutluluğunu yaşadık. Ondan önce Gündoğmuş’taydık, Kaş’taydık. Antalya’mızın bir köşesinden diğer köşesine, hiçbir ilçemizi diğerinden ayırt etmeden hizmet yağmuru gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Meşhur bir laf var, bilirsiniz. Assolistler en son çıkar. Biz de Muratpaşa’yı en sona bırakarak verdiğimiz öneme de dikkat çekiyorum” dedi.

Millet Bahçesi’ni ilk biz bitiriyoruz

Muratpaşa ilçesine önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Menderes Türel, “Antalya’nın efsane caddesi Şarampol, 20 milyon yatırımla adeta geri döndü. ‘Efsane geri dönecek’ demiştik ve döndü. Çok da güzel şenlik yaptık. Ramazan ayı boyunca 30 gün devam etti. Eski kimliğine adeta döndü. Sedir Mahallesi’nde yaptığımız 2 spor salonun da sona yaklaşıyoruz. Gençlerimizi burada spora teşvik edeceğiz. İçerisinde Cumhuriyet, Sedir Mahallemizin çok önemli eksikliği olan sağlık ocağını da bu vesileyle çözmüş oluyoruz. Muratpaşa’da yaptığımız hizmetleri say say bitmez. İşte Cumhurbaşkanımızın söylediği Millet Bahçesi’ni belki Türkiye’de bitiren ilk belediye biz olacağız. Işıklar’daki Atatürk Stadı’nın alanını Kent Müzesi ile birlikte Millet Bahçesi haline getiriyoruz” diye konuştu.

Say say bitmiyor

Muratpaşa’da kruvaziyer yat limanları, kurvaziyer limanlar, Doğu Garajı Kültür Merkezi ve Balbey Kentsel Yenileme çalışmasının Antalya’nın özlediği yatırımlar olduğuna dikkat çeken Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şarampol’ü tamamladık. Ali Çetinkaya da eli kulağında. Şarampol gibi çok güzel olacak. Cumhuriyet Meydanı düzenlememiz, kentler meydanlarıyla anılır, mükemmel bir proje olarak ortaya çıktı. Ucubeleri kaldırıyoruz. Eski Özel İdare binasını yıktık. Osman Serden Geçti Parkı’nı düzenledik. Unuttuk bile. İş bilenin, kılıç kuşananın. Tonguç Caddesi’nde 3 tane yeraltı araç geçişi, otopark Say say bitmiyor. Tonguç Caddesi üzerindeki yağmur suyu drenaj kanalı 120 milyonluk bir yatırımdır. O kadar çok hizmet yapılıyor ki bunların hepsi birbirinden değerli hizmetlerdir. İşte bu hizmetlerin gerçek mimarları, gizli kahramanları benim Muratpaşalı hemşerilerimdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutluyorum.”