Türel'den öğrencilere özel motivasyon

Serik ve Korkuteli'nde lise son sınıfta okuyan yaklaşık bin öğrenci akvaryum gezisi ve yunus gösterisi ile moral depoladı. Başkan Türel de sürpriz yapıp gösteriyi öğrencilere birlikte izledi.

Geçtiğimiz hafta Döşemealtı Lise öğrencileri ile akvaryum gezisi yapıp, yunus gösterisi izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik ve Korkuteli'ndeki okullardan gelen yaklaşık bin öğrenciyle buluştu. Lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlik yüzlerce farklı türden balıklarını bulunduğu akvaryumda başladı. Öğrenciler, dünyanın en büyük tünel akvaryumu gözlemledi, ardından Dolphinlan'da yunus ve fokların muhteşem gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.

Gençlere özel armağan

Öğrenciler, Antalya Akvaryum ve özellikle yunus şovlarıyla görsel bir şölen sunan Dolphinland'da unutulmaz bir gün yaşadı. Gösterileri öğrencilerle birlikte izleyen Başkan Menderes Türel, öğrencilere seslenerek, “Üniversite sınavlarına hazırlanıyorsunuz. O yüzden sizlerin moralini yükseltmek, derslerinizdeki başarınızı arttırmak için biz de böyle çam sakızı çoban armağanı size bir katkıda bulunmak istedik” dedi.

“Antalyalı gençleri kıskanıyorum”

Antalyalı gençleri kıskandığını ifade eden Başkan Türel, “Sizleri kıskandığımı söylesem yeridir çünkü biz lise öğrencisiyken bizlere böyle sosyal programlar yapan, derslerdeki verimliliğimizi, başarımızı arttırmak için böylesine moral programları düzenleyen belediye başkanları maalesef yoktu. Sizin için son derece önemli bir yılda derslerinizde başarılı olabilmek için çok çalışmak lazım. Çok çalışıyorken mutlaka sosyal hayatınızı da iyi planlamanız lazım. Sizin bugün burada moralinizi yükseltmek, derslerinizdeki başarıyı arttırır. Ondan sonra da inşallah üniversite sınavlarında da en iyi neticeyi alıp, en güzel üniversitelere girersiniz. Hepinize başarılar diliyorum, gözlerinizden öpüyorum.”