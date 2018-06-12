Türel’den promosyon tepkisi

Şunu iyi bilin Antalya’nın kör kuruşunu kimseye yedirmem. Bunu cümle alem buradan bilsin” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli, iftarda bir araya geldi. AKM önünde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine 5 bine yakın belediye çalışanı ile birlikte meclis üyeleri de katıldı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Konseri ile başlayıp Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden iftar yemeğinde Türel, Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını söyledi. Ramazan’ın ayların en faziletlisi olduğunu belirten Türel, “Ramazan Ayında en çok güneş altında oruç tutarak mesaisini tamamlayan işçi kardeşlerimi düşünürüm. Ancak bizlerin öylesine güçlü bir inancı vardır ki biz vatan millet hizmeti olduğunda açlık ve susuzluğumuzu aklımıza bile gelmez. Biz Ramazan Ayının birleştirici bütünleştirici ve paylaşmacı özelliklerini yaşadığımız için oruç tutanlar yanında tutmayan arkadaşlarımıza da en hoşgörüyle karşılar, dinimizde zorlama olmadığını bilerek onlara da kolaylıklar dileriz. Hiçbir kimseyi bu güne kadar ne inancından, ne kültüründen, ne de yaşam biçiminden dolayı asla yargılamadım. İnanç zihinde ve kalpte yaşanır, sokakta su içene, sigara içene, insanların kıyafetine Ramazan sebebiyle karışan kişi, inanç zayıflığı içindedir. Ramazan ayının amacı sevginin, saygının, paylaşmanın, kardeşliğin, dayanışmanın yaşanmasıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sizler bunu çok güzel bir şekilde başarıyorsunuz. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum.”

Promosyon tepkisi

Kulağına gelen bazı dedikodulara üzüldüğünü ifade eden Başkan Türel, “Taşeron Yasası yürürlüğe girdi. Taşeronda çalışan kardeşlerimiz artık bizim şirket elemanımız. Bu geçiş dönemini çok güzel tamamladık. Maaşlarla ilgili bankalardan promosyonları personelimize eksiksiz 1 kuruş eksik olmadan dağıtmak gibi bir prensibimiz var. Banka promosyonlarıyla ilgili birtakım yalan yanlış bilgiler dedikodu üretenler çıkıyor. Bu iftiracılar arkadaşlarımızın kafasını karıştırmış. Sözde banka promosyonlarının bir kısmı Antalyaspor’a bağış olarak yatırmışız. Yazık ya. Bu banka promosyonlarını açık ihaleyle yaptık. 835 lira açık ihalede kişi başı banka promosyonları ihalesi gerçekleşti. Promosyon miktarı güya 1835 liraymış, bin lirasını Antalyaspor’a yatırmışız. Bu ihaleyi imzalayanlar aranızda oturuyor, bizim arkadaşlarımız. Eğer sizin banka promosyonlarının bir lirasını Antalyaspor’a yatırılmış diye gelen varsa bunlar yalancıdır bunlara itibar etmeyin. Bunları sizlere kim söylemişse de onların yalanını yüzlerine vurun. Sizin alnınızın terini kirletmek isteyen yalancılara itibar etmeyin ve fırsat vermeyin.”

“Antalya’nın kör kuruşunu kimseye yedirmem”

835 liralık promosyonların işçilerin hesabına yattığını belirten Türel, “Hayırlı olsun güzel bir bayram harçlığı oldu işçi kardeşlerimiz güle güle kullansınlar. Değerli arkadaşlar şunu iyi bilin Antalya’nın kör kuruşunu kimseye yedirmem. Bunu cümle alem buradan bilsin. Bu yalan yanlış dedikodulara itibar etmeyin. Bu konuda yapılan bütün çalışmalarda şeffaf ve kayıt altındadır. Bu dedikoduların kimlerin hangi maksatla çıkardığını biliyorum. Ama ne yazık ki o arkadaşlarımız yedikleri ekmeğe kör bakıyorlar. Onları bu mübarek Ramazan ayında sadece ve sadece Allah’a havale ediyorum” dedi.