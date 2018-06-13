Türel’e 97 yıllık köstekli saatle teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ilçesinde 100 yıllık içme suyu sorunu nedeniyle adı Susuz Şahap olarak kalan mahalleyi içme suyuna kavuşturdu. Susuz Şahap içme suyu projesinin resmi açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir, Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende bir konuşma yapan Türel, “Susuzşahap bizim için çok önemli. Yapmış olduğumuz hizmetler arasında en çok övündüğümüz hizmetlerden bir tanesi. Antalya’nın makus tarihi kaderi değişiyor. Bu hizmetleri sizlerin destekleri, başta Cumhurbaşkanımızın Antalya’ya olan özel ilgisiyle, başbakanımızın, bakanlarımızın, vekillerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Susuzşahap’ın adı susuz ama ne mutlu ki artık suyu getirmek nasip oldu. Muhtar bana geldi plaket getirdi. Susuz Şahap’ın adı artık Sulu Şahap olsun mu diye şakalaştık. Susuzşahap’ın adını değiştirmeyelim. Susuzşahap Susuzşahap’tır. Ama Susuzşahap’a su getiren başkan diye de Menderes Türel’i inşallah sizler de hayırla yad edersiniz” diye konuştu.

“Destek sizden hizmet bizden”

Bu hizmetin gerçek sahibinin Susuz Şahaplılar olduğunu belirten Türel, “Sizlerin destekleri olmasaydı, bizleri bu göreve layık görmeseydiniz Susuz Şahaba belki hala su gelmemişti. Şimdi 24 Haziran çok önemli. Türkiye’nin yeni bir kalkınma hamlesine geçeceği önemli bir viraj. Biz sizlerin desteklerine layık olmak için hep gece gündüz çalıştık. Destek sizden hizmet bizden” dedi.

Türel’e anlamlı hediye

Törende Susuz Şahap Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş, Başkan Türel’e Susuz Şahap’a hizmetleri anısına cepken yelek ve 97 yıllık köstekli saat hediye etti. Ulaş, “100 senelik susuz şahabın su sorununu çözen Menderes Türel’e minnetimizi 97 senelik köstekli saatle ancak telafi edebilirdik” dedi.

Anlamlı hediye için teşekkür eden Başkan Türel, “Susuz Şahap’ta zamanı durdurduk. Gerçekten benim için çok anlamı çok büyük. Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras” ifadelerini kullandı.