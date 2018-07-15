Türel’in 45 günde 10 bin kilometre kat etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı AK Parti İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı’nda partililere seslenen Başkan Menderes Türel, 15 Temmuz’un Türkiye’nin demokrasiye nasıl bağlı olduğunun bir teyidi olduğunu söyledi. Türel, “Hep birlikte 15 Temmuz’u bir demokrasi bayramına dönüştürmek suretiyle idrak etmenin, hainlere de en güçlü mesajı vermenin heyecanı içindeyiz” dedi.

24 Haziran’daki seçim zaferini de kutlayan Başkan Türel, “Antalya’da AK Parti siyasetin lideri, lokomotifidir. 24 Haziran seçimleri bunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarı sizlerindir” ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası muhteşem oldu

Antalya’da AK Parti olarak tam anlamıyla muhteşem bir seçim çalışması süreci yürüttüklerine dikkati çeken Türel, “Sayın Bakanımızın takım kaptanlığında pire gibi çalıştık. Her seçim dönemi başlarken aracımın kilometresini sıfırlarım. Bu kampanya döneminde 45 günde 10 bin kilometre kat etmişiz” diye konuştu.

Çok çalışacağız

“Zirveye çıkmak kolaydır ama zirvede kalmak çok zordur” diyen Başkan Menderes Türel, şöyle devam etti: “Biz bir seçim biterken diğer seçimin hazırlıklarına hemen başlarız. Önümüzde son derece önemli bir yerel seçim süreci var. Türkiye’nin yeniden bir şahlanış döneminde bu seçimlerin önemi artmıştır. Çok çalışacağız. Antalya’da AK Parti belediyeciliği olmadığında neler yaşandığını 2009-2014 arasında gördük. Allah bizi bir daha öyle hizmetsiz dönemlere götürmesin.”

Yerel seçimde zafer AK Parti’nin

Yerel seçimlerde de zaferin AK Parti’nin olacağının altını çizen Başkan Türel, “24 Haziran’da 19 ilçenin 17’sinde AK Parti birinci parti. Cumhurbaşkanımız 19 ilçenin 17 sinde ipi birinci göğüsledi. Diğer iki ilçede de birinci olmamıza az kaldı. Oy artışları, AK Partinin çok daha iyi sonuçlar alacağını gösteriyor. Yerel seçim de inşallah 19 ilçede 19- 0, Büyükşehir ile birlikte 20-0 olarak neticelenecektir” dedi.